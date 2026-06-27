Суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сделанные его ИИ-сервисами.

Рост числа споров вокруг генеративного искусственного интеллекта все чаще затрагивает не технологии, а ответственность компаний за работу собственных сервисов. 9 июня суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, которые создают ее сервисы искусственного интеллекта. Судьи указали на принципиальное различие между обычной поисковой выдачей и ответами, которые система формирует самостоятельно. В первом случае сервис направляет пользователя к сторонним источникам, во втором — фактически сам делает утверждения.

Источник изображения: Westend61/Live Science

На фоне этого решения в США продолжаются судебные споры вокруг ответственности разработчиков генеративного искусственного интеллекта. Компании пытаются доказать, что на их чат-ботов не должны распространяться требования, которые действуют для авторов или издателей информации. Для защиты они используют разные юридические аргументы. В частности, они ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и обеспечивает широкую правовую защиту высказываний.

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Одним из таких дел стал иск против OpenAI во Флориде. Истцы утверждают, что общение с чат-ботом подтолкнуло 14-летнего подростка к самоубийству. Компания заявила, что ее система подпадает под защиту Первой поправки, однако суд не принял этот довод и разрешил продолжить рассмотрение дела.

Споры затрагивают и статью 230 Закона о пристойности коммуникаций, принятого в 1996 году. Этот закон освобождает интернет-платформы от ответственности за публикации пользователей. Однако противники нынешней позиции ИИ-компаний указывают, что чат-боты создают текст не от имени пользователей, а от имени самих сервисов. Именно поэтому, по их мнению, разработчики должны отвечать за ущерб, который могут причинить сгенерированные системой ответы. Решение мюнхенского суда стало одним из первых судебных ориентиров, который прямо проводит такую границу.