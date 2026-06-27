Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Суд в Мюнхене обязал Google нести ответственность за неверные ответы его чат-ботов
Суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сделанные его ИИ-сервисами.
реклама

Рост числа споров вокруг генеративного искусственного интеллекта все чаще затрагивает не технологии, а ответственность компаний за работу собственных сервисов. 9 июня суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, которые создают ее сервисы искусственного интеллекта. Судьи указали на принципиальное различие между обычной поисковой выдачей и ответами, которые система формирует самостоятельно. В первом случае сервис направляет пользователя к сторонним источникам, во втором — фактически сам делает утверждения.

Источник изображения: Westend61/Live Science     

На фоне этого решения в США продолжаются судебные споры вокруг ответственности разработчиков генеративного искусственного интеллекта. Компании пытаются доказать, что на их чат-ботов не должны распространяться требования, которые действуют для авторов или издателей информации. Для защиты они используют разные юридические аргументы. В частности, они ссылаются на Первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и обеспечивает широкую правовую защиту высказываний.

реклама

Одним из таких дел стал иск против OpenAI во Флориде. Истцы утверждают, что общение с чат-ботом подтолкнуло 14-летнего подростка к самоубийству. Компания заявила, что ее система подпадает под защиту Первой поправки, однако суд не принял этот довод и разрешил продолжить рассмотрение дела.

Споры затрагивают и статью 230 Закона о пристойности коммуникаций, принятого в 1996 году. Этот закон освобождает интернет-платформы от ответственности за публикации пользователей. Однако противники нынешней позиции ИИ-компаний указывают, что чат-боты создают текст не от имени пользователей, а от имени самих сервисов. Именно поэтому, по их мнению, разработчики должны отвечать за ущерб, который могут причинить сгенерированные системой ответы. Решение мюнхенского суда стало одним из первых судебных ориентиров, который прямо проводит такую границу.

#искусственный интеллект #google #ии #openai #chatgpt #чат-боты
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Автомагистраль М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года
Спин-офф «Рика и Морти» получил дату премьеры и новый трейлер
Космический телескоп Euclid предоставил самое детализированное изображение центра Млечного Пути
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Rockstar Games впервые ограничила доступ к части игрового мира GTA VI владельцам стандартной версии
ОДК: ПД-14 получил 16 новых технологий и относится к пятому поколению двигателей
На Казанском авиазаводе введён в строй новый цех площадью в три футбольных поля
РБК: Российские провайдеры осенью могут ввести тарифные планы с иностранным интернетом и без него
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Для LADA Azimut освоили выпуск бамперов на самой большой пресс-форме АВТОВАЗа весом 40 тонн
Xiaomi представила портативную кофемашину с аккумулятором на 7500 мАч и рабочим давлением 20 бар
Самозанятые с 1 октября смогут работать на одной платформе не больше 60 часов в месяц
Свежие скриншоты GTA 6 с обилием эффектов трассировки лучей вызывают вопросы о возможностях консолей
Standard Chartered прогнозирует рост Bitcoin до 500000$, Ethereum до 40000$, Aave до 3500$ к 2030 г.
Старые автомобили «Волга» получат увеличенный бензобак с защитой от коррозии
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
Китай с 2021 года произвел больше подводных лодок, чем Россия и США вместе взятые
В США полицейский дрон впервые обезоружил подозреваемого с помощью магнита
Эксплуатация 16 крупнейших пассажирских самолётов Airbus A380 приостановлена из-за трещин в крыльях

Популярные статьи

Обзор системной платы Gigabyte H81M-S2PV и почему AMD Ryzen был чисто маркетинговым на старте
Анатомия Росомахи с околонаучной точки зрения — регенерация и когти Логана
Разочаровывающие изменения ПК-гейминга за последние 10 лет — игры, технологии и комплектующие
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK110
От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter