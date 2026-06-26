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Global_Chronicles
Android 17 превращает складной смартфон в игровую консоль с двумя экранами
Google представила игровой режим для складных устройств в Android 17. Функция разделяет внутренний дисплей: верхняя половина показывает игру, а нижняя превращается в виртуальный геймпад.
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Складные телефоны с большими экранами отлично подходят для просмотра контента, но играть на них неудобно: тянуться пальцами к сенсорным кнопкам на широком квадратном дисплее некомфортно. Bluetooth-контроллер носить с собой не всегда удобно. Google нашла решение для Android 17.

 Изображение: Android Headlines

Вместо того чтобы заставлять игроков приспосабливаться к неудобному расположению элементов, Android 17 автоматически разделит внутренний дисплей пополам. Сверху будет игра, а снизу появится виртуальный геймпад.

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В отличие от сторонних приложений, которые имитируют касания экрана, новая функция работает на системном уровне. Она эмулирует нажатия физических кнопок контроллера. Игры воспринимают устройство как подключенный геймпад. Любая игра, поддерживающая контроллеры, получит полноценную консольную раскладку: два джойстика, крестовину, кнопки действий и три уровня боковых триггеров.

Изображение: Android Headlines

Настройки доступны через иконку контроллера. Пользователи могут менять расположение джойстиков, масштабировать кнопки, выбирать светлую или темную тему, включать тактильную обратную связь. Интерфейс не мешает играм, которые используют полноэкранные жесты. Геймпад автоматически отключается при подключении физического контроллера через Bluetooth или USB-C.

Google внедряет функцию в основной код Android 17. Каждый производитель сможет адаптировать ее под физические размеры своих устройств. Ожидается, что функция станет доступна в ближайшие месяцы.

#google #складные смартфоны #bluetooth #android 17 #игровой режим #виртуальный геймпад #эмуляция контроллера
Источник: androidheadlines.com
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