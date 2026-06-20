Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Глава Sonic Team сообщил о планах Sega закрыть серию Sonic в 2016 году
Глава Sonic Team Такаши Иизука сообщил, что около десяти лет назад Sega всерьез рассматривала отказ от игр серии Sonic.
реклама

Серия Sonic не раз сталкивалась с резкой сменой отношения со стороны игроков и самой компании Sega. Один из самых сложных этапов ее истории пришелся на середину прошлого десятилетия.

 Источник изображения: Sega

Глава Sonic Team Такаши Иизука рассказал, что в определенный момент Sega была готова прекратить выпуск игр о Сонике. По его словам, руководство компании считало, что может обойтись без дальнейшего развития франшизы.

реклама

Иизука напомнил, что за 35 лет существования серии успехи неоднократно сменялись неудачами. После ряда спорных релизов репутация персонажа заметно ухудшилась. Несмотря на успех Sonic Colors и Sonic Generations, позже серия вновь столкнулась с критикой из-за Sonic Lost World, Sonic Boom: Rise of Lyric и Sonic Forces.

По словам руководителя Sonic Team, около десяти лет назад, после его переезда в США, положение франшизы оказалось крайне сложным. Тогда Sega поставила перед ним задачу восстановить интерес к Sonic и вернуть серии устойчивые позиции. Этот период совпал с последствиями выхода Sonic Boom: Rise of Lyric, которая получила известность из-за большого количества технических ошибок. Вскоре ситуация начала меняться. Значительную роль сыграла Sonic Mania, которую многие поклонники считают одной из лучших игр франшизы.

Иизука отдельно отметил поддержку аудитории. Он подчеркнул, что именно преданные поклонники помогли серии пережить трудные годы и сохранить свое место на рынке.

#игры #видеоигры #sega #sonic #sonic team #sonic boom rise of lyric #sonic colors #sonic forces #sonic generations #sonic mania #такаши иизука
Источник: gamesradar.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Новый Outlook получил оффлайн‑вложения, однако полноценный режим без интернета не обеспечен
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Science: Россия может начать поиск нефтяного месторождения в Арктике в июне 2026 года
«РЖД» завершили испытания контактной сети для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
УАЗ «Патриот» с двухлитровым турбодизелем вышел на заключительные испытания
На Чемпионате мира по футболу замечены фишинговые ресурсы по продаже билетов и дипфейки
ИИ-напарники в играх стали реальностью — NVIDIA запустила ACE Game Agent
Учёные из Нидерландов опровергли теорию о снижении стресса при взаимодействии с кошками и собаками
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах
Epic Games приоткрыла завесу над Unreal Engine 6 во время 2-х часовой прямой трансляции
AMD отменила выпуск флагманской видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Почему Linux обречён на провал при использовании пакетных менеджеров и репозиториев
Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter