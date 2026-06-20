Глава Sonic Team Такаши Иизука сообщил, что около десяти лет назад Sega всерьез рассматривала отказ от игр серии Sonic.

Серия Sonic не раз сталкивалась с резкой сменой отношения со стороны игроков и самой компании Sega. Один из самых сложных этапов ее истории пришелся на середину прошлого десятилетия.

Источник изображения: Sega

Глава Sonic Team Такаши Иизука рассказал , что в определенный момент Sega была готова прекратить выпуск игр о Сонике. По его словам, руководство компании считало, что может обойтись без дальнейшего развития франшизы.

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Иизука напомнил, что за 35 лет существования серии успехи неоднократно сменялись неудачами. После ряда спорных релизов репутация персонажа заметно ухудшилась. Несмотря на успех Sonic Colors и Sonic Generations, позже серия вновь столкнулась с критикой из-за Sonic Lost World, Sonic Boom: Rise of Lyric и Sonic Forces.

По словам руководителя Sonic Team, около десяти лет назад, после его переезда в США, положение франшизы оказалось крайне сложным. Тогда Sega поставила перед ним задачу восстановить интерес к Sonic и вернуть серии устойчивые позиции. Этот период совпал с последствиями выхода Sonic Boom: Rise of Lyric, которая получила известность из-за большого количества технических ошибок. Вскоре ситуация начала меняться. Значительную роль сыграла Sonic Mania, которую многие поклонники считают одной из лучших игр франшизы.

Иизука отдельно отметил поддержку аудитории. Он подчеркнул, что именно преданные поклонники помогли серии пережить трудные годы и сохранить свое место на рынке.