Трое сотрудников Amazon заявили, что компания начала расследование после их участия в обсуждении ограничений для центров обработки данных с ИИ.

Спор вокруг строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта в Сиэтле затронул сотрудников Amazon, которые публично высказались против таких проектов. Теперь они заявляют о конфликте с работодателем из-за своих комментариев.

Изображение - ChatGPT

Дариус Ирани, Патрик Шлоссер и Лизл Виганд из организации Amazon Employees for Climate Justice сообщили, что компания проверяет их действия после выступления за временный запрет на создание ИИ-центров обработки данных в Сиэтле. По данным Bloomberg, сотрудников пригласили на отдельные онлайн-встречи в Zoom с представителем отдела кадров. Во время разговоров им сообщили о проверке из-за публичных высказываний. Работники утверждают, что столкнулись с давлением, наблюдением на рабочем месте и риском увольнения.

реклама

🔥 Это может быть вам так же интересно:

Amazon заявила, что сотрудники могли обсуждать условия труда, но не должны были представлять себя как представителей компании. В компании отметили, что расследование еще продолжается и решения о возможных мерах пока нет. Юристы сотрудников обратились в Управление по гражданским правам Сиэтла с просьбой изучить ситуацию. Они утверждают, что трое работников выступали как частные лица, не использовали рабочее время и не раскрывали внутренние данные Amazon.