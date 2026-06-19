Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
AMD планирует поднять цены на видеокарты на 10–15% во втором полугодии 2026 года
AMD готовит новое повышение цен на видеокарты. Рост может составить 10–15% и затронуть в первую очередь партнеров компании.
реклама

На рынке видеокарт снова обсуждают не новые модели, а их стоимость. Причиной стали изменения в цене памяти, которая входит в состав графических решений. Японское издание Gazlog со ссылкой на китайский Board Channels пишет, что AMD Radeon может повысить цены на свои видеокарты во второй половине 2026 года. По оценке источника, рост составит 10–15%, а новые условия могут вступить в силу уже в третьем квартале.

Изображение: Tech4Gamers

Компания якобы поднимет стоимость комплектов с графическим процессором и видеопамятью примерно на 15%. Давление создает рост цен на память: спрос со стороны ИИ-сегмента подталкивает рынок вверх. AMD сначала изменит цены для партнёров-производителей, а они уже сами решат, переносить ли это на розницу.

реклама

Пока NVIDIA, по этим данным, не планирует такого шага и не предупреждала партнеров о пересмотре цен. При этом ранее она уже поднимала стоимость серии RTX 5090 для AIB-партнеров в мае 2026 года. Для AMD это тоже не первый такой шаг: компания уведомляла производителей о повышении еще в ноябре 2025 года.

#amd #nvidia #видеокарты #radeon #графические процессоры #gddr6 #gddr7 #видеопамять #aib #board channels #gazlog
Источник: tech4gamers.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Регенерация у людей возможна — ученые активировали скрытый механизм
Эксперт сравнил разницу в fps на RTX 5060 между PCIe версий 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Заслуженный пилот СССР: Российский самолёт МС-21 теоретически лучше Boeing и Airbus
Бывший пилот Airbus: Российскому самолёту МС-21 нужно 20 лет для доведения до серийного уровня
УЗГА: Российско-белорусский самолёт ЛМС-192 «Освей» задействуют для задач государственной авиации
SK Hynix объявила о поставках памяти HBM4E крупным заказчикам
ИИ-компания Midjourney разрабатывает ультразвуковой медицинский сканер как альтернативу МРТ
Киберпанк-шутер No Law с тысячами NPC впечатляет графикой уровня Cyberpunk 2077
Rockstar предложила бесплатное обновление для версий GTA 5 на PS5 и Xbox Series X/S
Издание Yanko Design назвало Vision Timeless одним из самых крутых концептов Mercedes всех времен
Открытое бета‑тестирование MMO Once Human стартовало на консолях
Австралийская компания Qantas представила самолёт Airbus A350 для сверхдальних рейсов
Самолёт ЛМС-192 «Освей» будет выполнять задачи государственной авиации
Rockstar Games объявила дату старта предзаказов Grand Theft Auto VI и представила обложку
Собранный из Lego полноразмерный управляемый Koenigsegg весом 1,8 тонны разогнался до 111 км/ч
Исследование: Луна может хранить следы исчезнувших инопланетных цивилизаций
Bosch выплатит $36 млн США из-за поставок сенсоров Китаю
Новый Outlook получил оффлайн‑вложения, однако полноценный режим без интернета не обеспечен
Новый SSD Sandisk для PS5 оказался дороже четырёх консолей PlayStation 5
В Сети появились качественные фотографии автомобилей Volga в дилерских автосалонах

Популярные статьи

«Властелины вселенной», «Очень страшное кино»: обзор новых фильмов (раньше точно было лучше)
Ждать ли геймерам GeForce RTX 5000 SUPER или покупать видеокарту летом 2026 года
Hoco HB26: краткий обзор USB-хаба
Обзор телевизора TCL 75P7L: основа для домашнего кинотеатра и игрового центра в 2026 году
Обзор телевизора Hisense 65E7S PRO
От гейминга к ИИ – почему NVIDIA больше не дает двукратного прироста производительности видеокарт
Руководство PlayStation скупило весь попкорн в округе – в Xbox продолжается управленческий хаос
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter