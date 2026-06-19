AMD готовит новое повышение цен на видеокарты. Рост может составить 10–15% и затронуть в первую очередь партнеров компании.

На рынке видеокарт снова обсуждают не новые модели, а их стоимость. Причиной стали изменения в цене памяти, которая входит в состав графических решений. Японское издание Gazlog со ссылкой на китайский Board Channels пишет, что AMD Radeon может повысить цены на свои видеокарты во второй половине 2026 года. По оценке источника, рост составит 10–15%, а новые условия могут вступить в силу уже в третьем квартале.

Изображение: Tech4Gamers

Компания якобы поднимет стоимость комплектов с графическим процессором и видеопамятью примерно на 15%. Давление создает рост цен на память: спрос со стороны ИИ-сегмента подталкивает рынок вверх. AMD сначала изменит цены для партнёров-производителей, а они уже сами решат, переносить ли это на розницу.

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Пока NVIDIA, по этим данным, не планирует такого шага и не предупреждала партнеров о пересмотре цен. При этом ранее она уже поднимала стоимость серии RTX 5090 для AIB-партнеров в мае 2026 года. Для AMD это тоже не первый такой шаг: компания уведомляла производителей о повышении еще в ноябре 2025 года.