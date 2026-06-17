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Global_Chronicles
Lenovo представила мини-ПК для локального ИИ с 12-ядерным процессором Arm
Lenovo начала продажи в Китае мини-ПК Lenovo AI, предназначенного для локального запуска сервисов искусственного интеллекта. Устройство сочетает 12-ядерный процессор, встроенный нейронный ускоритель и платформу Tianxi Claw для быстрого развертывания ИИ-функций.
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Lenovo вывела на китайский рынок миниатюрный компьютер. Он предназначен для запуска сервисов искусственного интеллекта без подключения к облачным платформам. Устройство работает сразу после включения и не требует сложной настройки.

Изображение: GizmoChina 

В основе системы лежит процессор Cixin P1, который также называют CD8180. Производитель выпустил его по 6-нанометровому техпроцессу. Чип объединяет 12 ядер архитектуры Arm v9.2 и графический ускоритель Immortalis G720 с десятью ядрами. Отдельный нейронный блок выдает до 30 триллионов операций в секунду. Общая вычислительная мощность платформы достигает 45 TOPS.

Изображение: GizmoChina 

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Объем оперативной памяти — 8 ГБ стандарта LPDDR5. Накопитель — SSD на 256 ГБ. Производитель установил на компьютер платформу Tianxi Claw. Она позволяет запускать ИИ-функции через единый мастер настройки. Платформа поддерживает сторонние навыки и интегрируется с мессенджерами QQ, WeChat и Feishu.

Набор портов включает два USB 3.2 Type-A, два USB Type-C, два USB 2.0, DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 и сетевой разъем 2.5 GbE. Встроенный режим разработчика даёт возможность установить Ubuntu. Стартовая цена в Китае — 2999 юаней. В пересчете на рубли это примерно 31 970 руб. Компания позиционирует данный компьютер как персональное решение для периферийных ИИ-вычислений.

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Источник: gizmochina.com
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