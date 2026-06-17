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Global_Chronicles
Раскрыты первые подтверждённые характеристики процессора AMD Threadripper поколения Zen 6
Появились первые подтвержденные сведения о процессорах AMD Threadripper следующего поколения под кодовым названием Mustang Peak. Чипы получат поддержку DDR5, интерфейса PCI Express 6.0 и новой платформы TR6.
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После многочисленных сообщений о серверных процессорах EPYC Venice и потребительских решениях Zen 6 начали появляться данные и о будущих моделях Threadripper. Источником первых подробностей стала техническая документация AMD, обнаруженная энтузиастом InstLatX64.Источник изображения: Tom's Hardware

Новая информация подтверждает существование процессоров AMD Threadripper под внутренним названием Mustang Peak. Согласно опубликованным данным, компания использует в этих чипах кристаллы CCD, изготовленные по 2-нм техпроцессу TSMC.

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Документация также указывает на поддержку памяти DDR5 и интерфейса PCI Express 6.0. Именно переход на PCIe 6.0, по имеющимся сведениям, потребует новую платформу с обозначением TR6.

Сведения обнаружил разработчик из Будапешта. Он нашел упоминания Mustang Peak на техническом портале AMD, доступ к которому остается закрытым для широкой аудитории.

На основе известных данных можно предположить связь новых Threadripper с архитектурой Zen 6 и кристаллами Powderhorn. Для них ожидают увеличение числа ядер в одном чиплете с восьми до двенадцати. В таком случае максимальная конфигурация Threadripper Pro теоретически сможет вырасти с 96 до 144 ядер.

Отдельное внимание привлекает подсистема памяти. В материале отмечается, что серверные процессоры EPYC Venice увеличат количество каналов памяти до шестнадцати. На этом фоне обсуждается и возможная поддержка модулей MRDIMM в линейке Threadripper.

PCI Express 6.0 обеспечит пропускную способность до 256 ГБ/с в двустороннем режиме через соединение x16. Выход Mustang Peak ожидают в течение 2027 года.

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Источник: tomshardware.com
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