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Global_Chronicles
Стартап Mogozen выпускает CG Deck: 3в1 – портативный ПК, игровую консоль и Linux-сервер
Стартап из двух человек разработал портативный компьютер CG Deck. Устройство получило сменные панели управления, 5-дюймовый экран с яркостью 1000 нит и до 8 часов автономной работы.
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Компания Mogozen представила портативный ПК под названием CG Deck. Вместо одного устройства разработчики предлагают трансформер, который меняет управление под разные задачи — от игр до администрирования серверов.

Изображение: CG Deck

Устройство построено на процессоре Intel N150. Это позволяет устанавливать как Windows 11, так и различные версии Linux. Владелец может запускать приложения Docker или ретро-игры через эмуляторы.

Изображение: CG Deck

Изображение: CG Deck

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Главная особенность — сменные панели управления. Mogozen разработала несколько вариантов: геймпад с крестовиной, стиками и кнопками ABXY; полноразмерную QWERTY-клавиатуру с прошивкой QMK и сменными клавишами; макропад с RGB-подсветкой и трекболом. В верхней части передней панели находится 5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1024 на 600 пикселей и яркостью 1000 нит.

Изображение: CG Deck

Питание обеспечивают три сменных литий-ионных аккумулятора формата 18650. Их общая емкость составляет 10500 мА·ч. Производитель заявляет о времени работы до 8 часов. Базовая версия получила 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, адаптер Wi-Fi 6E. Модель Max предлагает 16 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилища и Wi-Fi 7. Вес устройства — 590 граммов. В корпусе разместили слот M.2 для LTE-модема, разъем microSD, два порта USB-A, один USB-C, Ethernet и 3,5-миллиметровый выход для наушников.

Изображение: CG Deck 

Mogozen пока не объявила цену и дату выхода. Весь проект — и аппаратная часть, и прошивка — планируют выпустить по открытой лицензии.

#портативный пк #ретро-игры #intel n150 #docker #cg deck #mogozen #открытая прошивка #сменные модули ввода
Источник: notebookcheck.net
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