Tesla не сообщила о новых ДТП по вине своих роботакси. Однако анализ данных показывает, что низкая аварийность может объясняться небольшим количеством реально работающих беспилотных автомобилей.

Статистика аварий часто становится одним из главных аргументов в спорах о безопасности беспилотного транспорта, но в случае с роботакси Tesla внимание привлекли не только сами отчеты о происшествиях, но и масштабы работы сервиса.

Изображение: Electrek

По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), Tesla не зафиксировала новых аварий, в которых причиной стала работа системы автономного управления. Последний зарегистрированный инцидент связан с автомобилем Model Y, в который врезался другой водитель.

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По мнению издания Electrek, что низкая аварийность объясняется малым числом действующих беспилотных автомобилей. После запуска сервиса в Остине Tesla зарегистрировала 18 происшествий с участием систем автономного управления. У Waymo таких случаев значительно больше, однако компания использует около 3000 роботакси и выполняет более 500 тысяч платных поездок в неделю.

Дополнительные вопросы вызвали данные о фактическом количестве действующих роботакси Tesla. В Техасе компания получила разрешение на эксплуатацию 42 беспилотных машин, однако Robotaxi Tracker зафиксировал лишь 31 активный автомобиль за последние семь дней. При этом полностью без водителя работали только 14 машин.

На этом фоне Electrek делает вывод, что отсутствие аварий по вине роботакси Tesla пока связано не столько с доказанной надежностью беспилотных авто, а из-за того, что они практически нигде не задействованы.