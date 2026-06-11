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Global_Chronicles
NextSilicon превратит ядро Arbel в 64‑ и 128‑ядерный процессор корпоративного класса для ИИ и HPC
NextSilicon объявила о планах превратить ядро Arbel в 64‑ и 128‑ядерный процессор корпоративного класса для задач ИИ и HPC. Первые чипы компания рассчитывает вывести на рынок в первом квартале 2028 года.
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Разработчики вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта продолжают искать альтернативы традиционным серверным платформам. NextSilicon рассчитывает занять часть этого рынка с помощью собственного семейства процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V. NextSilicon несколько лет использовала собственное ядро Arbel внутри ускорителей Maverick‑2 и сначала проверяла его в реальных нагрузках. Теперь компанию устроила производительность и она решила вывести это ядро в виде отдельного серверного процессора.

Изображение: TechPowerUp 

Arbel изначально создавали как управляющее ядро для платформы Maverick‑2. В ускорителе оно отвечает за последовательную логику и управление потоками данных, с которыми не справляется параллельный вычислительный блок. Такой подход позволил тестировать архитектуру не только на синтетических бенчмарках, но и на реальных задачах клиентов.

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Затем NextSilicon изготовила автономный тестовый чип Arbel по 5-нм техпроцессу TSMC для проверки архитектуры вне контекста ускорителя в качестве полноценной оценочной системы. Результаты подтвердили то, что уже было продемонстрировано в версии Maverick-2. Конвейер выдачи инструкций шириной 10 и буфер переупорядочивания на 480 записей обеспечивают до 16 скалярных инструкций за цикл при завершении работы. Четыре векторных блока по 128 бит берут на себя параллельные вычисления, включая задачи инференса ИИ. Заявленная частота достигает 2,5 ГГц. Поддержка стандартной когерентной шины CHI и работа под Linux делают архитектуру пригодной для серверов и систем HPC.

Оценка тестового чипа у первых заказчиков — руководителей программ HPC, архитекторов инфраструктуры ИИ и операторов дата‑центров — подтвердила заявленные характеристики. Их отзывы легли в основу требований к будущему 64‑ядерному процессору. Теперь NextSilicon планирует масштабировать архитектуру до 64 и 128 ядер, поднять рабочую частоту до 3,4 ГГц и перейти на более продвинутый техпроцесс, чтобы уложиться в рамки по энергопотреблению и плотности для реальных серверных установок.

Компания видит для Arbel две основные роли. Во‑первых, как самостоятельный серверный процессор RISC‑V для организаций, которые хотят снизить зависимость от лицензий и дорожных карт сторонних архитектур x86 и Arm. Во‑вторых, как хост‑процессор для собственных ускорителей Maverick, где он будет управлять гетерогенными системами ИИ и HPC и координировать передачу данных. В обоих сценариях заявлена поддержка с полным соответствием стандарту RVA23 и стандартной поддержкой дистрибутивов Linux.

Отдельный упор в презентации сделан на том, что современные «агентные» ИИ‑платформы требуют высокой однопоточной производительности. В отличие от обучения на тысячах GPU‑ядер, такие системы выполняют последовательные циклы анализа кода, выбора вариантов и проверки результата. Для этого, по мнению NextSilicon, нужны не просто многие ядра, а компактные ядра с высокой скоростью выполнения одной нити и встроенной поддержкой инференса, и Arbel разрабатывали именно под такие требования. Производственный процессор Arbel NextSilicon планирует вывести на рынок в первом квартале 2028 года.

#ии #процессор #центры обработки данных #hpc #risc‑v #дата‑центры #arbel #maverick‑2 #nextsilicon #tsmc 5 nm
Источник: techpowerup.com
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