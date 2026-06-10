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Global_Chronicles
Китай намерен вложить $295 млрд в объединение ИИ-центров обработки данных в единую сеть к 2028 году
Власти Китая разрабатывают программу стоимостью около $295 миллиардов по созданию национальной сети центров обработки данных для искусственного интеллекта.
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Китай продолжает наращивать собственную вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Новый проект предполагает не только строительство мощностей, но и расширение использования отечественных технологий в этой сфере. Китайские власти готовят пятилетний план инвестиций объемом около 295 миллиардов долларов. Его цель — создать по всей стране единую сеть центров обработки данных для задач искусственного интеллекта.

Изображение - ChatGPT

Разработкой проекта занимается Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Эксплуатацию большей части объектов планируют поручить компаниям China Mobile и China Telecom. К 2028 году они должны объединить вычислительные мощности в общенациональную систему. Одним из ключевых требований стала высокая доля местных технологий. По проекту, не менее 80% оборудования, включая ИИ-ускорители, должны поставлять китайские компании, среди которых упоминается Huawei. Такой подход фактически исключает использование решений Nvidia и AMD.

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При этом реализацию плана может осложнить нехватка собственных производственных ресурсов. Крупнейший китайский контрактный производитель микросхем SMIC уже загружен заказами, а выпуск памяти HBM, которая необходима для современных ИИ-ускорителей, пока остаётся ограниченным. Именно эти факторы могут затруднить достижение цели по широкому использованию отечественных чипов к 2028 году.

По оценкам, даже к 2030 году местные поставщики покроют лишь около 76% внутреннего спроса на ИИ-чипы. Китайские производители признают, что отстают от лидеров в сегменте ИИ-ускорителей на 5-10 лет. Соруководитель SMIC Чжао Хайцзюнь предупредил, что спешка с расширением мощностей рискует оставить дата-центры пустыми – это все равно что строить шоссе, когда машин еще нет.

#китай #полупроводники #искусственный интеллект #ии #центры обработки данных
Источник: tomshardware.com
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