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Global_Chronicles
Ozon Банк начал тестировать функцию денежных переводов через СБП без доступа к интернету
Ozon банк начал тестировать функцию денежных переводов без подключения к интернету. Операция проходит через мобильную связь и подтверждается отправкой смс на выделенный номер.
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Банки продолжают искать способы сохранить базовые операции даже при нестабильной связи. В тестовом режиме Ozon Банк проверяет, как работают переводы без подключения к интернету. Функция позволяет отправлять деньги через Систему Быстрых Платежей, если интернет-соединение отсутствует, но мобильная связь остается доступной. На этапе тестирования установлен лимит — до ₽10 000  за один перевод.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

В приложении пользователь видит информацию о своем основном счете, зафиксированную при последнем выходе в сеть. Там же появляется возможность инициировать перевод. Операция оформляется привычным образом, после чего клиент подтверждает ее через SMS. Сообщение формируется автоматически, а отправка выполняется на выделенный номер. Дополнительно банк предлагает запросить SMS-уведомление о статусе перевода. Эта опция стоит ₽10.

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По данным компании, сама операция обычно занимает несколько секунд, но может длиться до трех минут. В Ozon Fintech отмечают, что решение рассчитано на ситуации, когда привычный доступ к интернет-банкингу недоступен, но требуется совершить перевод на счет в любом российском банке.

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#сбп #переводы #ozon банк #ozon fintech #sms-подтверждение #банковские сервисы
Источник: 1prime.ru
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