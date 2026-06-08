Rivian внедряет голосового помощника на основе искусственного интеллекта вместо физических кнопок.

Подход к управлению автомобильными функциями все чаще становится предметом споров среди производителей. Одни компании пересматривают решения последних лет, тогда как Rivian продолжает развивать полностью цифровую концепцию.

Изображение: Сarscoops

Несколько крупных брендов, включая VW, Audi, Mercedes-Benz и Hyundai, начали возвращать физические элементы управления. В Rivian считают, что дальнейшее развитие голосовых технологий позволяет отказаться от такого пути.

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В беседе с The Verge директор по программному обеспечению компании Вассим Бенсаид (Wassym Bensaid) рассказал о новом помощнике Rivian Assistant. Систему внедрили в модели серии R1 в середине мая. Она работает на общей многомодальной платформе искусственного интеллекта и способна управлять различными функциями автомобиля, включая климатическую систему.

Текущие модели R1 и будущий R2 почти не используют традиционные кнопки. По словам Бенсаида, голосовое управление может стать главным интерфейсом автомобиля, поскольку позволяет выполнять несколько действий без поиска нужных пунктов на экране.

При этом компания не исключает наличие отдельных физических органов управления. Например, в модели R2 для настройки климатической системы предусмотрены крупные колёсики на рулевом колесе вместо привычного блока кнопок.

В Rivian считают, что раньше водители редко использовали голосовые команды из-за ограниченных возможностей таких систем. Новый помощник понимает разговорные формулировки и работает напрямую через фирменную мультимедийную платформу на базе Android, которая не поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.