Рост цен на комплектующие продолжает влиять на рынок ноутбуков. На этом фоне специалисты Notebookcheck обратили внимание на стоимость одной из новых моделей Lenovo. Фото: Notebookcheck
По данным издания, Lenovo Yoga Pro 7i 15 Aura Edition относится к числу наиболее интересных мультимедийных ноутбуков нового поколения. При этом цена версии с GeForce RTX 5060 и 32 ГБ оперативной памяти составляет $2619 (эквивалентно ≈₽ 192420 по курсу ЦБ РФ на 07.06.2026).
Авторы отмечают, что после подорожания оперативной памяти и SSD-накопителей многие ноутбуки 2026 года стали дороже. Однако даже с учетом этой тенденции стоимость Yoga Pro 7i 15 остается предметом обсуждения. Интересно, что указанная конфигурация уже исчезла из американского магазина Lenovo и при этом оказалась немного дешевле версии с более медленной видеокартой RTX 5050.
В линейке производителя серия Yoga Pro 7i не занимает место флагмана. Эту роль выполняет Yoga Pro 9. Тем не менее, модель с экраном 15,3 дюйма практически не имеет прямых конкурентов, поскольку большинство производителей предлагают устройства только с дисплеями на 14 или 16 дюймов.
По набору возможностей Yoga Pro 7i 15 близок к Yoga Pro 9i 16. Ноутбук получил поддержку Advanced Optimus, качественную акустическую систему, удобную клавиатуру и OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц.
Напомним!
В 2024–2025 годах 16 ГБ оперативной памяти стали стандартом для средних и премиальных ноутбуков. Теперь жена Computex 2026 производители ноутбуков массово представили модели с 8 ГБ оперативной памяти.