Notebookcheck обратил внимание на стоимость нового Lenovo Yoga Pro 7i 15 Aura Edition. Модель с видеокартой GeForce RTX 5060 оценивается более чем в $2600, что вызывает вопросы даже на фоне общего подорожания ноутбуков.

Рост цен на комплектующие продолжает влиять на рынок ноутбуков. На этом фоне специалисты Notebookcheck обратили внимание на стоимость одной из новых моделей Lenovo. Фото: Notebookcheck

По данным издания, Lenovo Yoga Pro 7i 15 Aura Edition относится к числу наиболее интересных мультимедийных ноутбуков нового поколения. При этом цена версии с GeForce RTX 5060 и 32 ГБ оперативной памяти составляет $2619 (эквивалентно ≈₽ 192420 по курсу ЦБ РФ на 07.06.2026).

Авторы отмечают, что после подорожания оперативной памяти и SSD-накопителей многие ноутбуки 2026 года стали дороже. Однако даже с учетом этой тенденции стоимость Yoga Pro 7i 15 остается предметом обсуждения. Интересно, что указанная конфигурация уже исчезла из американского магазина Lenovo и при этом оказалась немного дешевле версии с более медленной видеокартой RTX 5050.

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В линейке производителя серия Yoga Pro 7i не занимает место флагмана. Эту роль выполняет Yoga Pro 9. Тем не менее, модель с экраном 15,3 дюйма практически не имеет прямых конкурентов, поскольку большинство производителей предлагают устройства только с дисплеями на 14 или 16 дюймов.

По набору возможностей Yoga Pro 7i 15 близок к Yoga Pro 9i 16. Ноутбук получил поддержку Advanced Optimus, качественную акустическую систему, удобную клавиатуру и OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц.