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Global_Chronicles
Silicon Motion готовит SSD-контроллеры PCIe 6.0 со скоростью более 25 ГБ/с для систем ИИ
На Computex 2026 компания Silicon Motion представила новое поколение контроллеров для SSD. Производитель делает ставку на снижение задержек и ускорение работы систем искусственного интеллекта.
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На выставке Computex 2026 компания Silicon Motion продемонстрировала несколько новых контроллеров SSD, ориентированных на высокопроизводительные ПК, рабочие станции и системы искусственного интеллекта. Изображение: TechPowerUp

Особое внимание производитель уделил контроллеру SM2524XT. Это безбуферное решение PCIe 5.0, способное обеспечивать скорость чтения до 14 ГБ/с и производительность до 2,5 миллиона операций ввода-вывода в секунду. Компания также заявляет о снижении задержек при работе с ИИ-нагрузками и кэшированием данных.

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Изображение: TechPowerUp 

Кроме того, Silicon Motion рассказала о будущей платформе Neptune для SSD с интерфейсом PCIe 6.0. По предварительным данным, новый контроллер сможет обеспечить скорость последовательного чтения свыше 25 ГБ/с и производительность до 3,5 миллиона IOPS. Массовое производство ожидается не раньше 2028 года.

В компании считают, что дальнейшее развитие накопителей связано не только с ростом пропускной способности, но и с уменьшением задержек при обработке больших объёмов данных. Именно этот показатель становится все более важным для систем искусственного интеллекта и задач, где SSD должны работать максимально близко к вычислительным ускорителям.

#искусственный интеллект #ssd #ии #nvme #pcie 5.0 #silicon motion #computex 2026 #pcie 6.0 #neptune #sm2524xt
Источник: techpowerup.com
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