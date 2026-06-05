Канатную систему для грузов проложат из Приморского края в КНР. Управление будет полностью автоматическим, выбросов в атмосферу система не даст.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики объявила заключении в рамках проходящего сейчас ПМЭФ соглашения с «Корпорацией Сюань Юань» (Китай) о создании низковысотной транспортной логистической системы на границе с Китаем. Объект соединит село Полтавка в Приморском крае и китайский город Дуннин, расположенные примерно в пятнадцати километрах друг от друга. Проект получил название «Канатный экспресс».

Изображение: © АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

Следует заметить, что слово «канатный» в данном случае означает не привычную канатную дорогу: здесь высокопрочные композитные стальные тросы лишь сформируют несущую конструкцию, внутри которой будет сооружён закрытый транспортный коридор. Верхний уровень отведут под контейнерную трассу, а нижний уровень будет полностью закрытым – он станет тоннельным ленточным конвейером для перевалки угля.

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Проект рассчитан на круглогодичную работу и не должен зависеть от погоды. Перевозки планируют вести в полностью закрытом беспилотном режиме. Тем самым, система сможет работать практически в любых климатических условиях и не создавать выбросов в окружающую среду.

Инвестиции с российской стороны составят около 13 млрд ₽, а реализация проекта позволит создать в Приморье порядка трёхсот новых рабочих мест. Проект находится на прединвестиционной стадии и на текущий момент идёт подбор подходящих земельных участков.

Двухуровневая дорога между Полтавкой и Дуннином станет первым этапом. Позже маршрут дотянется до Уссурийска (около 50 км от Полтавки). А в последующей перспективе трасса должна дойти и до Владивостока (порядка 150-160 км от Полтавки). Также в рамках реализации проекта будет построен ряд перегрузочных хабов.