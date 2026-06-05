Китайская судостроительная компания разработала концепцию плавучего комплекса с ядерной энергетической установкой. Сооружение сможет обслуживать контейнерные перевозки и заряжать электрические суда.

На выставке Posidonia в Греции китайская компания Jiangnan Shipyard показала необычный проект. Инженеры предлагают построить плавучую платформу размером с остров. Она будет вырабатывать энергию без углеродных выбросов.

Изображение: South China Morning Post

Комплекс работает на реакторах с расплавленной солью. Жидкая соль служит и топливом, и охладителем. Система накапливает тепловую энергию и не требует воды для охлаждения. На платформе разместят солнечные батареи, ветрогенератор и модуль производства водорода. Также там будет установка для синтеза экологичного топлива.

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Разработчик называет сооружение новой экосистемой для морской логистики. Терминал рассчитан на межконтинентальные маршруты и прибрежные перевозки. Он станет зарядной станцией для электрических судов. Проект китайский судостроитель представил как решение для углеродно-нейтральной трансформации отрасли. Платформа сможет производить безуглеродное топливо и электроэнергию прямо на месте.