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Global_Chronicles
Китай представил проект атомного плавучего острова-терминала для зарядки судов
Китайская судостроительная компания разработала концепцию плавучего комплекса с ядерной энергетической установкой. Сооружение сможет обслуживать контейнерные перевозки и заряжать электрические суда.
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На выставке Posidonia в Греции китайская компания Jiangnan Shipyard показала необычный проект. Инженеры предлагают построить плавучую платформу размером с остров. Она будет вырабатывать энергию без углеродных выбросов.

 

Изображение: South China Morning Post

Комплекс работает на реакторах с расплавленной солью. Жидкая соль служит и топливом, и охладителем. Система накапливает тепловую энергию и не требует воды для охлаждения. На платформе разместят солнечные батареи, ветрогенератор и модуль производства водорода. Также там будет установка для синтеза экологичного топлива.

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Разработчик называет сооружение новой экосистемой для морской логистики. Терминал рассчитан на межконтинентальные маршруты и прибрежные перевозки. Он станет зарядной станцией для электрических судов. Проект китайский судостроитель представил как решение для углеродно-нейтральной трансформации отрасли. Платформа сможет производить безуглеродное топливо и электроэнергию прямо на месте.

#китай #jiangnan shipyard #плавучий терминал #реактор на расплавленной соли
Источник: scmp.com
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