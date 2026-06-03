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Global_Chronicles
Bugatti N1 превращается из предмета роскошного интерьера в огромный 4K MicroLED-дисплей за $400 000
Bugatti совместно с австрийской компанией C Seed выпустила складной телевизор N1. В сложенном виде устройство выглядит как буфет, а разворачивается в 4K-дисплей диагональю до 137 дюймов.
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«Если вы из тех, кто может купить Bugatti, но не может разместить его в своей гостиной, то для вас есть кое-что новенькое», так начинает свою статью про новинку от Bugatti издание Сarscoops. Кроме того, как утверждают журналисты этого издания, данная новинка приглянется тем, кто не готов мириться с огромным черным экраном телевизора посреди гостиной.

Изображение: Сarscoops

Австрийский производитель роскошных дисплеев C Seed объединился с французским автопроизводителем. Результат — телевизор, который большую часть времени вы не видите. Почему? Дело в том, что новый Bugatti N1 в выключенном состоянии напоминает скульптурный буфет. Его плавные линии и С-образный профиль скопированы с гиперкара Tourbillon. Внутри скрывается 4K MicroLED-экран диагональю 110 или 137 дюймов.

Изображение: Сarscoops 

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По команде корпус раскладывается за 45 секунд. Дисплей выезжает из шкафа, используя центральный скользящий механизм и многоступенчатую систему. Весь процесс превращения телевизора напоминает театральное шоу.

Изображение: Сarscoops 

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Компания C Seed уже делала нечто похожее для Porsche Design. Там использовалась аналогичная схема со складывающимися MicroLED-панелями, а аудиосистема встраивалась прямо в конструкцию. В случае с N1 звук обеспечивает Wisdom Audio с выдвижными динамиками.

Изображение: Сarscoops 

Экран может поворачиваться на 180 градусов. Владелец сам решает, куда его направить, в зависимости от расстановки мебели. Технология адаптивной калибровки зазоров минимизирует видимые швы между складными частями. Карбоновые акценты и отделка в стиле Bugatti дополняют внешний вид.

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Изображение: Сarscoops 

Цены компания пока не объявила. Предыдущий складной телевизор C Seed для Porsche Design стоил около $400 тысяч. У той модели была диагональ до 221 дюйма. Новинка от Bugatti вряд ли окажется дешевле.

#4k #bugatti #microled #n1 #складной телевизор #c seed
Источник: carscoops.com
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