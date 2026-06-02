Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
ZOTAC показала один из самых компактных ПК объёмом 11,5 литра с настольной GeForce RTX 5080
ZOTAC представила мини-ПК MAGNUS One Ultra с настольной видеокартой GeForce RTX 5080 и процессором Intel Core Ultra 7 265. Компактная система получила поддержку до 96 ГБ оперативной памяти, современные интерфейсы подключения и блок питания мощностью 850 Вт.
реклама

На Computex 2026 компания ZOTAC привезла несколько новых решений, однако наибольшее внимание привлек MAGNUS One Ultra. Производитель решил совместить компактный формат мини-ПК с комплектующими, которые обычно встречаются в гораздо более крупных настольных системах. 

Изображение: TweakTown 

Новый ZOTAC MAGNUS One Ultra (EU275080C) получил корпус объемом 11,46 литра. По сути, устройство занимает заметно меньше места по сравнению с традиционным игровым компьютером, но при этом использует полноценную настольную видеокарту GeForce RTX 5080. Компания также показала специальную юбилейную версию модели, подготовленную к 20-летию бренда.

реклама

Внутри системы работает видеокарта GeForce RTX 5080 серии Solid в связке с процессором Intel Core Ultra 7 265, который располагает 20 ядрами и 20 потоками. Такое сочетание выделяет новинку среди многих мини-ПК, где производители обычно используют мобильную графику или менее производительные настольные решения.

Изображение: TweakTown 

Компьютер рассчитан не только на игры, но и на локальные задачи, связанные с искусственным интеллектом. Во время демонстрации система запускала Resident Evil Requiem и Forza Horizon 6 в разрешении 4K с частотой выше 100 кадров в секунду при использовании полной трассировки лучей и технологии DLSS 4.5.

Для оперативной памяти предусмотрена поддержка до 96 ГБ DDR5. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 NVMe: один работает через PCIe 5.0, второй — через PCIe 4.0.

Набор интерфейсов также соответствует уровню производительной настольной системы. Пользователю доступны восемь портов USB и один разъем Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видеосигнала. На самой GeForce RTX 5080 размещены три выхода DisplayPort 2.1b и один HDMI. За питание всех компонентов отвечает блок питания мощностью 850 Вт.

#ddr5 #мини-пк #zotac #rtx 5080 #pcie 5.0 #geforce rtx 5080 #computex 2026 #intel core ultra 7 265 #magnus one ultra
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
AMD представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ и 48 ядрами RDNA 4 за $549
Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
Первые российские турбовинтовые самолёты Ил-114-300 получит Архангельская область
Samsung нарастила поставки телевизоров в первом квартале 2026 года на 8%
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны

Популярные статьи

«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter