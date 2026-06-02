ZOTAC представила мини-ПК MAGNUS One Ultra с настольной видеокартой GeForce RTX 5080 и процессором Intel Core Ultra 7 265. Компактная система получила поддержку до 96 ГБ оперативной памяти, современные интерфейсы подключения и блок питания мощностью 850 Вт.

На Computex 2026 компания ZOTAC привезла несколько новых решений, однако наибольшее внимание привлек MAGNUS One Ultra. Производитель решил совместить компактный формат мини-ПК с комплектующими, которые обычно встречаются в гораздо более крупных настольных системах.

Изображение: TweakTown

Новый ZOTAC MAGNUS One Ultra (EU275080C) получил корпус объемом 11,46 литра. По сути, устройство занимает заметно меньше места по сравнению с традиционным игровым компьютером, но при этом использует полноценную настольную видеокарту GeForce RTX 5080. Компания также показала специальную юбилейную версию модели, подготовленную к 20-летию бренда.

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Внутри системы работает видеокарта GeForce RTX 5080 серии Solid в связке с процессором Intel Core Ultra 7 265, который располагает 20 ядрами и 20 потоками. Такое сочетание выделяет новинку среди многих мини-ПК, где производители обычно используют мобильную графику или менее производительные настольные решения.

Изображение: TweakTown

Компьютер рассчитан не только на игры, но и на локальные задачи, связанные с искусственным интеллектом. Во время демонстрации система запускала Resident Evil Requiem и Forza Horizon 6 в разрешении 4K с частотой выше 100 кадров в секунду при использовании полной трассировки лучей и технологии DLSS 4.5.

Для оперативной памяти предусмотрена поддержка до 96 ГБ DDR5. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 NVMe: один работает через PCIe 5.0, второй — через PCIe 4.0.

Набор интерфейсов также соответствует уровню производительной настольной системы. Пользователю доступны восемь портов USB и один разъем Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видеосигнала. На самой GeForce RTX 5080 размещены три выхода DisplayPort 2.1b и один HDMI. За питание всех компонентов отвечает блок питания мощностью 850 Вт.