Компания Phison представила на Computex 2026 контроллер PCIe 6.0 X3 для SSD с пропускной способностью 28 ГБ/с. Также разработчик показал энергоэффективный контроллер E37T для PCIe 5.0, который потребляет 4,5 Вт.

На Computex 2026 Phison продемонстрировала новые контроллеры и SSD, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных при низком энергопотреблении. Прототипы уже готовы для использования в эталонных проектах. Phison предложила два решения: максимально быстрый X3 для PCIe 6.0 и экономичный E37T для PCIe 5.0.

Источник изображения: Tom's Hardware

Контроллер PCIe 6.0 X3 поддерживает последовательное чтение и запись до 28 ГБ/с и 6,8 миллиона операций ввода-вывода в секунду при случайном доступе. Один SSD с этим контроллером может хранить до 2 петабайт данных. Эталонные образцы выпускаются в форм-факторах E3.S и E1.S для центров обработки данных. Phison планирует передать первые образцы клиентам в декабре, а массовые поставки стартуют в середине 2027 года.

Второй контроллер, E37T, работает без DRAM. В демонстрации на ноутбуке он показал скорость чтения 14 239 МБ/с и записи 12 307 МБ/с. Это сопоставимо с флагманским контроллером E28, у которого есть DRAM. При этом E37T потребляет всего 4,5 ватта — на 2,5 ватта меньше, чем E28. Заявленная случайная производительность — 3 миллиона операций в секунду. Поставки E37T намечены на текущий год.

Кроме того, Phison готовит комплект IP-решений PCIe 6.0, включающий ретаймеры, кабели и устройства восстановления, чтобы обеспечить поддержку следующего поколения систем хранения данных.