Asus представила новый моноблочный компьютер ExpertCenter P200 для офисных задач. Модель получила процессоры AMD, экран Full HD и набор корпоративных функций безопасности.

Сегмент офисных моноблоков продолжает пополняться устройствами, которые объединяют компьютер и дисплей в одном корпусе. Очередной такой продукт показала компания Asus (ASUSTeK Computer Inc.).

Изображение: Asus

Asus анонсировала моноблочный настольный компьютер ExpertCenter P200 (PM240FA). Новинка работает под управлением Windows и рассчитано на повседневную работу в офисах, на стойках регистрации и в общих рабочих пространствах.

реклама

Модель получила IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с разрешением 1920 × 1080 пикселей и яркостью до 300 нит. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland, который подтверждает сниженный уровень синего света. Над дисплеем размещена веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой.

Читайте: Asus представила ПК с возможностями расширения, который не хочется прятать под стол





В зависимости от конфигурации покупатели смогут выбрать процессоры AMD Ryzen 5 40, Ryzen 3 30 или Athlon Silver 10. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 4.0 емкостью до 512 ГБ.

Для подключения периферии предусмотрены USB-C 3.2, USB-A 3.2, два USB-A 2.0, Ethernet и HDMI 2.1. Также поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Среди корпоративных функций заявлены: дискретный модуль TPM, BIOS с соответствием стандарту NIST SP 800-155 и соответствие требованиям MIL-STD-810H. Вес моноблока - 5,5 кг. Стоимость и сроки начала продаж компания пока не раскрыла.