Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Asus представила моноблок ExpertCenter P200 с экраном 23,8 дюйма и процессорами AMD Ryzen
Asus представила новый моноблочный компьютер ExpertCenter P200 для офисных задач. Модель получила процессоры AMD, экран Full HD и набор корпоративных функций безопасности.
реклама

Сегмент офисных моноблоков продолжает пополняться устройствами, которые объединяют компьютер и дисплей в одном корпусе. Очередной такой продукт показала компания Asus (ASUSTeK Computer Inc.). 

Изображение: Asus

Asus анонсировала моноблочный настольный компьютер ExpertCenter P200 (PM240FA). Новинка работает под управлением Windows и рассчитано на повседневную работу в офисах, на стойках регистрации и в общих рабочих пространствах.

реклама

Модель получила IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с разрешением 1920 × 1080 пикселей и яркостью до 300 нит. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland, который подтверждает сниженный уровень синего света. Над дисплеем размещена веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой.

Читайте: Asus представила ПК с возможностями расширения, который не хочется прятать под стол 


В зависимости от конфигурации покупатели смогут выбрать процессоры AMD Ryzen 5 40, Ryzen 3 30 или Athlon Silver 10. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 4.0 емкостью до 512 ГБ.

Для подключения периферии предусмотрены USB-C 3.2, USB-A 3.2, два USB-A 2.0, Ethernet и HDMI 2.1. Также поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Среди корпоративных функций заявлены: дискретный модуль TPM, BIOS с соответствием стандарту NIST SP 800-155 и соответствие требованиям MIL-STD-810H. Вес моноблока - 5,5 кг. Стоимость и сроки начала продаж компания пока не раскрыла.

#asus #ryzen #моноблок #computex 2026 #expertcenter p200
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
В России ужесточатся правила парковки электромобилей и гибридов
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter