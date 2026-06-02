Сегмент офисных моноблоков продолжает пополняться устройствами, которые объединяют компьютер и дисплей в одном корпусе. Очередной такой продукт показала компания Asus (ASUSTeK Computer Inc.).
Asus анонсировала моноблочный настольный компьютер ExpertCenter P200 (PM240FA). Новинка работает под управлением Windows и рассчитано на повседневную работу в офисах, на стойках регистрации и в общих рабочих пространствах.
Модель получила IPS-дисплей диагональю 23,8 дюйма с разрешением 1920 × 1080 пикселей и яркостью до 300 нит. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland, который подтверждает сниженный уровень синего света. Над дисплеем размещена веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой.
В зависимости от конфигурации покупатели смогут выбрать процессоры AMD Ryzen 5 40, Ryzen 3 30 или Athlon Silver 10. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 4.0 емкостью до 512 ГБ.
Для подключения периферии предусмотрены USB-C 3.2, USB-A 3.2, два USB-A 2.0, Ethernet и HDMI 2.1. Также поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.
Среди корпоративных функций заявлены: дискретный модуль TPM, BIOS с соответствием стандарту NIST SP 800-155 и соответствие требованиям MIL-STD-810H. Вес моноблока - 5,5 кг. Стоимость и сроки начала продаж компания пока не раскрыла.