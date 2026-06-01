Global_Chronicles
GIGABYTE представила экстремальную материнскую плату X870E AORUS Infinity Next
Компания GIGABYTE показала материнскую плату X870E AORUS Infinity Next с необычным радиатором и мощным VRM. Плата использует материалы и технологии, которые ранее не применялись в потребительских моделях.
Перед выставкой Computex 2026 GIGABYTE провела презентацию, на которой показала необычную материнскую плату X870E AORUS Infinity Next. Она отличается непривычной конструкцией и компонентами, которые встречаются редко в потребительских моделях. 

На плате установлен радиатор с 3D-печатной сотовой структурой. GIGABYTE использует материалы, которые называют «тепловыми материалами ракетного класса». Каждая деталь печатается в течение двух дней. Основной радиатор для накопителей M.2 имеет большую площадь, чем радиаторы VRM некоторых других плат.

Одной из ключевых особенностей платы стала подсистема питания. GIGABYTE использовала новую архитектуру VRM, в которой отдельные элементы питания объединены в более крупные модули. Если применять традиционную схему подсчёта, такая конфигурация соответствует 64-фазному VRM и способна выдавать более 5000 ампер тока.

Как видим, GIGABYTE демонстрирует новый подход к конструкциям. В компании не уточнили, появится ли X870E AORUS Infinity Next в розничной продаже или останется концептом. Даже если плата не выйдет на рынок, сама конструкция может повлиять на будущие модели плат для обычных покупателей.

#gigabyte #материнская плата #радиатор #computex 2026 #vrm #x870e aorus infinity next
Источник: tweaktown.com
