Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Платформа H2+ от Nvidia, Unitree и Sharpa поможет создавать роботов-гуманоидов по всему миру
Nvidia объявила о запуске эталонной платформы H2+, созданной совместно с Unitree Robotics и Sharpa. Платформа сочетает роботизированное оборудование и ИИ для ускорения разработки человекоподобных роботов.
реклама

Nvidia расширяет работу в области человекоподобных роботов с помощью H2+, который объединяет аппаратное обеспечение, программное обеспечение и технологии ИИ в единой платформе. Проект рассчитан на исследователей и компании, занимающиеся робототехникой. 

Источник: nvidianews.com

H2+ не является готовым коммерческим роботом. Это эталонная платформа, которую университеты и компании могут использовать для создания и настройки собственных машин. Платформа объединяет роботизированный корпус H2 Plus от Unitree, руки Wave от Sharpa и ИИ-модели Isaac GR00T от Nvidia. В ее основе – компьютер Jetson AGX Thor T5000 с графической архитектурой Blackwell, 128 ГБ памяти и производительностью до 2070 FP4 TOPS.

реклама

Рост человекаподобного робота составляет почти 1,8 метра, а система включает 75 степеней свободы, включая руки с 22 активными суставами.

Для обучения роботов Nvidia представила систему Cosmos 3 — физическую модель мира, которая помогает роботам понимать окружение. Проблема робототехники в том, что сложно собрать много полезных данных для обучения. Cosmos 3 работает с перспективы от третьего лица и от первого, генерируя нужные роботу учебные примеры.

Компания планирует расширять партнёрства за пределы Китая. В планах сотрудничество с производителями из США, Европы и Южной Кореи. Nvidia хочет внедрить в платформы безопасную загрузку и конфиденциальные вычисления, чтобы машины запускали только проверенное ПО.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют продажи человекоподобных роботов в Китае в 2026 году на уровне более 28 тысяч единиц.

#nvidia #искусственный интеллект #ии #робототехника #unitree robotics #cosmos 3 #h2+ #isaac gr00t #jetson agx thor t5000 #sharpa
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter