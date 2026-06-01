Nvidia расширяет работу в области человекоподобных роботов с помощью H2+, который объединяет аппаратное обеспечение, программное обеспечение и технологии ИИ в единой платформе. Проект рассчитан на исследователей и компании, занимающиеся робототехникой.

Источник: nvidianews.com

H2+ не является готовым коммерческим роботом. Это эталонная платформа, которую университеты и компании могут использовать для создания и настройки собственных машин. Платформа объединяет роботизированный корпус H2 Plus от Unitree, руки Wave от Sharpa и ИИ-модели Isaac GR00T от Nvidia. В ее основе – компьютер Jetson AGX Thor T5000 с графической архитектурой Blackwell, 128 ГБ памяти и производительностью до 2070 FP4 TOPS.

Рост человекаподобного робота составляет почти 1,8 метра, а система включает 75 степеней свободы, включая руки с 22 активными суставами.

Для обучения роботов Nvidia представила систему Cosmos 3 — физическую модель мира, которая помогает роботам понимать окружение. Проблема робототехники в том, что сложно собрать много полезных данных для обучения. Cosmos 3 работает с перспективы от третьего лица и от первого, генерируя нужные роботу учебные примеры.

Компания планирует расширять партнёрства за пределы Китая. В планах сотрудничество с производителями из США, Европы и Южной Кореи. Nvidia хочет внедрить в платформы безопасную загрузку и конфиденциальные вычисления, чтобы машины запускали только проверенное ПО.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют продажи человекоподобных роботов в Китае в 2026 году на уровне более 28 тысяч единиц.