Global_Chronicles
Baza: в семи регионах России зафиксировали аномальное нашествие комаров
Телеграм-канал Baza публикует видео о нашествии комаров в семи регионах России
Очевидцы публикуют видео, на котором мотоциклист не видит дороги из-за облепивших шлем и руки насекомых. Такую картину жители семи регионов наблюдают в конце весны 2026 года.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает об аномальном количестве комаров в Подмосковье, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и в Республике Башкортостан. Местные жители утверждают: в этом году кровососущие появились на три-четыре недели раньше обычного.

На опубликованных Телеграм-каналом кадрах видно, как комары сбиваются в воздухе в плотные тучи, напоминающие смерч. Мотоциклист на одном из видео демонстрирует руки и шлем, полностью покрытые насекомыми. Он говорит, что за 12 лет вождения не видел ничего подобного и не понимает, куда ехать.

Скриншот видео Телеграм-канал Baza

Энтомолог Константин Китаев объяснил Baza причины нашествия насекомых. Зимой выпало много снега, который создал термоизоляцию. Под этим слоем личинки и яйца комаров пережили сильные морозы. Весной снег растаял, образовались тысячи временных водоемов. Они стали идеальными инкубаторами для развития насекомых. Последующее раннее потепление с дождями ускорило созревание личинок в два-три раза.

По словам энтомолога, такое огромное количество комаров уменьшится после того, как установится продолжительная жара, и проснутся их естественные враги — лягушки, стрекозы и некоторые виды птиц.

Читайте: Роспотребнадзор: Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила



Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян: отдельные виды комаров, обитающих сейчас в РФ, могут переносить вирус Западного Нила.

#роспотребнадзор #комары #baza #вирус западного нила #константин китаев #нашествие комаров
Источник: t.me
