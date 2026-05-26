Студия NetEase сообщила о массовой блокировке читеров в Marvel Rivals после недавнего обновления игры. Под бан попали 488 аккаунтов, причем крупнейшую группу составили игроки бронзового ранга.

Разработчики Marvel Rivals продолжают ужесточать контроль за нарушениями в сетевых матчах. На этот раз студия не только заблокировала сотни аккаунтов, но и подробно объяснила, как работает античит-система игры.

NetEase сообщила, что после последнего обновления обнаружила группу игроков, использовавших сторонние программы и модификации клиента. После проверки компания навсегда заблокировала 488 аккаунтов.

Студия отдельно прокомментировала слухи о возможности отключить античит через параметры запуска. По словам разработчиков, такой способ никогда не работал. Указанный параметр скрывал только всплывающее окно, а сама защита продолжала запускаться вместе с клиентом игры.

В опубликованном списке NetEase указала ранги заблокированных игроков, при этом имена пользователей частично скрыли. Самой крупной группой оказались игроки бронзового ранга — 184 аккаунта. Иначе говоря, многие нарушители не смогли подняться даже выше стартовой лиги.

Только три человека из списка достигли максимального ранга One Above All. Еще по 65 аккаунтов относились к уровням Grandmaster и Diamond.

Компания также предупредила, что повторные нарушения могут привести не только к блокировке учетной записи, но и к ограничениям по IP-адресу и оборудованию. Аналогичную политику постоянных банов используют создатели Apex Legends и Marathon.