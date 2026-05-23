Global_Chronicles
Директор KCD2: После сокращения при штате 16600 человек Ubisoft могла бы выпускать 10 AAA-игр в год
Глава разработки Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра прокомментировал финансовый отчет Ubisoft и масштаб компании. Разработчик заявил, что при штате в 16 600 человек издатель мог бы выпускать до десяти крупных игр ежегодно.
Ubisoft опубликовала новый финансовый отчет на фоне реструктуризации и сокращений. После публикации документа ситуацию публично прокомментировал руководитель Warhorse Studios Даниэль Вавра.

Французский издатель сообщил об убытках в размере €1,3 миллиарда. Компания объяснила результат менее активным графиком релизов и расходами на внутренние изменения. За последний год Ubisoft также сократила почти тысячу сотрудников и усилила использование ИИ в разработке.

На этом фоне Даниэль Вавра написал в X, что нынешний штат Ubisoft насчитывает около 16 600 человек. По его словам, такого количества сотрудников хватило бы примерно на 70 студий уровня Warhorse Studios.

Разработчик отметил, что Ubisoft при желании могла бы выпускать до десяти проектов масштаба Kingdom Come: Deliverance 2 ежегодно. При этом в самой Warhorse сейчас работают около 250 человек, а студия параллельно занимается двумя RPG с открытым миром.

Согласно текущему плану Ubisoft, единственным крупным AAA-релизом компании в текущем году станет Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Также издатель работает над новой частью Ghost Recon и другими проектами.

#игры #ubisoft #warhorse studios #far cry #kingdom come: deliverance 2 #assassin’s creed #ghost recon #даниэль вавра
Источник: tech4gamers.com
