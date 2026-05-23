Неизвестный смартфон REDMI 5G с индексом M516AE появился в базах сертификации и IMEI. Устройство засветилось сразу у двух юридических лиц Xiaomi, что пока остается редким случаем.

О новом смартфоне REDMI 5G пока нет ни рендеров, ни официальных характеристик. Однако первые записи в китайских и международных реестрах уже дают представление о том, как и где его готовят к выпуску.

Изображение: XimiTime

XimiTime еще в позапрошлом месяце заметил неизвестный смартфон REDMI во внутренних базах, задолго до публичной сертификации. Теперь новинка с рыночным названием M516AE появилось в базе CMIIT Китая с идентификатором 2026-10075 и номером модели 26C1166MP009. В карточке указана поддержка сетей GSM, WCDMA, TD-LTE, LTE FDD и 5G, а также наличие модулей WLAN с WAPI и Bluetooth. Это подтверждает, что перед нами полноценный смартфон REDMI 5G, ориентированный на китайский рынок.

Изображение: XimiTime

реклама

Позже ту же модель нашли в базах IMEI уже под брендом REDMI. При этом GSMA зафиксировала две отдельные TAC-записи: одна идет на Xiaomi Communications Co Ltd, другая — на Beijing Xiaomi Electronics Co Ltd, но обе используют обозначение M516AE. Оба блока записей датированы 25 марта 2026 года. Такой дубль для одного и того же устройства встречается нечасто и говорит о перестройке внутренних процессов сертификации или распределении моделей между производственными структурами Xiaomi.

Изображение: XimiTime



Изображение: XimiTime