Global_Chronicles
Инсайдеры сообщили о возможном выходе третьего трейлера GTA 6 во вторник
Презентация Sony State of Play запланирована на 2 июня. Инсайдеры предполагают, что Rockstar Games может показать там третий трейлер Grand Theft Auto VI или небольшой сюрприз.
Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник недавно подтвердил, что выход GTA 6 запланирован на ноябрь текущего года. Сразу после этого в сети начали распространяться слухи о скором появлении нового трейлера.

Инсайдер под ником Грачдари утверждает, что Rockstar передала Sony небольшой объем маркетинговых материалов по GTA 6. По его словам, это нечто особенное. Он готов поставить €1000 на то, что третий трейлер выйдет во вторник на следующей неделе. Инсайдер также сослался на друзей из отдела продаж Sony, которые посоветовали следить за новостями.

У Грачдари солидная репутация. Ранее он публиковал утечки об Oblivion Remastered в боксовом издании, порте Microsoft Flight Simulator 2024 для PS5 и порте 007 First Light для Switch 2. Другой инсайдер, Куракасис, выразил уверенность в достоверности этой информации.

К слухам стоит относиться с осторожностью. Rockstar и Take-Two хранят молчание. Если трейлер действительно появится 2 июня на State of Play, это может разжечь новый ажиотаж вокруг игры. Предыдущие утечки по GTA 6 включали всё — от ложных дат предзаказа до преждевременного слива исходного кода. Пока фанатам остается только ждать.

#игры #sony #rockstar games #gta 6 #grand theft auto vi #take-two #state of play #инсайдеры
Источник: tweaktown.com
