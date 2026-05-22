Стало известно о крупных сокращениях в студии Bungie. Разработка Destiny 3 остановлена, а новых проектов для перевода сотрудников нет.

В конце 2025 года инсайдеры из Bungie утверждали, что следующая часть Destiny уже на ранней стадии разработки. Теперь эти слухи опровергнуты. Студия не ведет активную работу над Destiny 3.

Проблема Bungie в том, что сейчас нет ни одного нового игрового проекта, куда можно было бы перевести сотрудников. Компания планирует запускать новые игры, включая проекты во вселенной Destiny. В официальных сообщениях говорилось, что студия начнет «инкубировать» разработки, но гарантий выпуска нет, особенно в нынешней сложной экономической ситуации.

Пока Bungie сосредоточится на Marathon, своем шутере с элементами эвакуации. Игра уже вышла, получила хорошие оценки, но не добилась широкой аудитории. Дополнительное давление на студию создают высокие расходы на содержание офиса в Белвью.

За два раунда финансирования штат Bungie сократился с 1200 до 850 человек. Это снижение на 40% меньше чем за год. Бывший генеральный директор Пит Парсонс признавал, что студия была слишком амбициозна в планах расширения. Парсонс покинул Bungie в августе прошлого года, а новым главой стал Джастин Труман.