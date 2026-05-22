Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Bungie приостановила разработку Destiny 3 и планирует сократить штат после завершения Destiny 2
Стало известно о крупных сокращениях в студии Bungie. Разработка Destiny 3 остановлена, а новых проектов для перевода сотрудников нет.
реклама

В конце 2025 года инсайдеры из Bungie утверждали, что следующая часть Destiny уже на ранней стадии разработки. Теперь эти слухи опровергнуты. Студия не ведет активную работу над Destiny 3. 

Изображение: WCCFTech

Проблема Bungie в том, что сейчас нет ни одного нового игрового проекта, куда можно было бы перевести сотрудников. Компания планирует запускать новые игры, включая проекты во вселенной Destiny. В официальных сообщениях говорилось, что студия начнет «инкубировать» разработки, но гарантий выпуска нет, особенно в нынешней сложной экономической ситуации.

реклама

Пока Bungie сосредоточится на Marathon, своем шутере с элементами эвакуации. Игра уже вышла, получила хорошие оценки, но не добилась широкой аудитории. Дополнительное давление на студию создают высокие расходы на содержание офиса в Белвью.

За два раунда финансирования штат Bungie сократился с 1200 до 850 человек. Это снижение на 40% меньше чем за год. Бывший генеральный директор Пит Парсонс признавал, что студия была слишком амбициозна в планах расширения. Парсонс покинул Bungie в августе прошлого года, а новым главой стал Джастин Труман.

реклама
#bungie #destiny 2 #увольнения #marathon #destiny 3 #джастин труман #пит парсонс
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
Обновленный УАЗ «Патриот» показали до премьеры с новым салоном, дизелем JAC и светотехникой
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
В Gizmochina выбрали пять лучших компактных Bluetooth-колонок 2026 года до $100
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Следующая презентация Sony State of Play пройдёт 3 июня
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 обеспечила разочаровывающий fps в играх на фоне RTX 4060
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Миниатюрные конденсаторы стали фаворитом инвесторов на фоне бума искусственного интеллекта
Глава Bolt уволил HR-отдел после падения капитализации компании с $11 млрд до $300 млн
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter