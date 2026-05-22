Продажи Cybertruck рухнули в 2025 году в два раза. Выручить Tesla пришлось другой компании Илона Маска — SpaceX, которая закупила электропикапов на $131 миллион.

Продажи Cybertruck в США рухнули с 38 965 машин в 2024 году до 20 237 в прошлом году. Улучшить ситуацию с продажами помог один покупатель, который приобрел эти автомобили на крупную сумму.

Изображение: Сarscoops

Этим покупателем выступил Илон Маск через свою космическую компанию SpaceX. Согласно проспекту эмиссии, в четвертом квартале 2025 года SpaceX получила 1279 единиц Cybertruck. Это составило более 18% от всех регистраций электропикапов за тот период.

реклама

Компании Маска также купили еще 60 машин через xAI, The Boring Company и Neuralink. В январе и феврале этого года они добавили к парку 158 и 67 Cybertruck соответственно. При текущих ценах от $69 990 до $99 990 сумма в $131 миллион позволяет оценить объем закупки примерно в 1700–1800 авто. Точная цифра зависит от выбранных комплектаций.

Читайте: Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км





Важно понимать, что SpaceX не ограничилась покупкой пикапов. В 2024 году компания приобрела у Tesla аккумуляторные системы Megapack на $191 миллион. В прошлом году эта сумма выросла до $506 миллионов.

Таким образом, аффилированные с Илоном Маском компании не только поддержали продажи провальной модели Tesla, но и потратили сотни миллионов долларов на ее аккумуляторные системы. Без этих закупок финансовые показатели Cybertruck выглядели бы еще хуже.