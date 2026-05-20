Герман Греф заявил, что Сбер надеется использовать китайские процессоры для работы GigaChat

Сбербанк продолжает расширять свою ИИ-платформу и одновременно ищет подходящее оборудование для ее работы. На фоне санкций Сбер смотрит в сторону китайских процессоров, но доступ к ним может оказаться ограниченным. О таких планах заявил Герман Греф во время визита президента Владимира Путина в Пекин. Банк хочет найти замену западным компонентам, которые Россия не может закупать из-за санкций.

Речь идет не о конкретной модели, но наиболее вероятным вариантом называют семейство Huawei Ascend 950. Для Сбера это может стать непростым выбором, потому что спрос на такие чипы в Китае уже очень высокий. ByteDance, Alibaba и Tencent активно скупают эти решения, а ByteDance ранее заключила крупный контракт на поставку Ascend 950PR. Huawei планирует выпустить сотни тысяч таких процессоров, но объемы упираются в производственные ограничения. При этом Ascend 950PR рассчитан, прежде всего, на инференс — запуск уже обученных моделей.

Для полной ИИ-инфраструктуры Сберу понадобятся и такие чипы, и отдельные решения для обучения, включая Ascend 950DT, который Huawei обещает выпустить не раньше конца текущего года. Сейчас Сбер использует смесь западных GPU, китайских аналогов и российских разработок. В январе банк также купил почти 42% компании Element, но ее продукция ориентирована на промышленный и оборонный сектор, а не на ИИ-ускорители для дата-центров. На фоне этого перехода Сберу, вероятно, еще предстоит долго ждать полноценной альтернативы западному оборудованию.