Global_Chronicles
Американские майнеры биткоина продали 3,7 гигаватт мощностей под ИИ-центры на $90 млрд
Инвестбанк Bernstein считает, что американские майнеры биткоинов заключили сделки на $90 миллиардов на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта. Причиной стал растущий спрос на подключённые к электросетям мощности для ИИ-центров обработки данных.

Биткоин-майнеры годами боролись за доступ к дешевой электроэнергии. Теперь эта инфраструктура неожиданно пригодилась для другого рынка. Спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта растет, а подключить новое оборудование к сетям сложно и долго.

Изображение - ChatGPT

Майнеры биткоина накопили более 27 гигаватт запланированных энергомощностей по всей территории США. Получение одного гигаватта подключения к сети в большинстве штатов занимает больше четырех лет. Это узкое место заставляет облачных гигантов искать альтернативы.

По данным Bernstein, отрасль объявила о сделках, связанных с ИИ, на сумму свыше $90 миллиардов. 3,7 гигаватт мощностей — вот что стоит за этими цифрами. Треть этих контрактов компании заключили напрямую с крупными облачными провайдерами. Остальное приходится на независимых поставщиков вычислительных ресурсов.

Компания IREN заключила с Nvidia сделку на $3,4 миллиарда. Riot Platforms договорилась с AMD о размещении оборудования для ИИ. Core Scientific и HUT 8 также имеют соглашения с крупными облачными клиентами.

Bernstein сохраняет оптимистичный взгляд на майнеров. Аналитики присвоили рейтинг «выше рынка» (оutperform) IREN, Riot Platforms, CleanSpark и Core Scientific. MARA Holdings получила рейтинг «соответствует рынку» (мarket perform). Независимо от того, будут ли крупные компании создавать собственные облачные решения или сотрудничать с независимыми поставщиками, энергетические мощности майнеров остаются в цене.

#amd #nvidia #сша #искусственный интеллект #майнинг #биткоин #энергетика #ии #облачные вычисления #электросети #bernstein #core scientific #iren #mara holdings #riot platforms #cleanspark #hut 8 #майнеры биткоина
Источник: decrypt.co
