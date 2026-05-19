Standard Chartered собирается сократить около 7 000 рабочих мест, делая ставку на автоматизацию и искусственный интеллект.

Многие компании и банки все чаще используют ИИ не как помощника, а как повод для пересмотра штата. В Standard Chartered этот подход уже перешел в практические планы по сокращению тысяч сотрудников.

Британский многонациональный банк Standard Chartered планирует сократить примерно 7 000 рабочих мест в рамках курса на внедрение искусственного интеллекта и автоматизации. Руководство банка хочет уменьшить число сотрудников, которые считает менее значимыми для бизнеса, и направить внимание на процессы, где машины и алгоритмы могут заменить людей.

Планы Standard Chartered вписываются в более широкий тренд, когда компании всё активнее связывают рост эффективности с сокращением штата. В случае банка это решение выглядит особенно жёстко: он прямо говорит о замене части человеческого труда на ИИ и автоматизацию. «…мы будем использовать ИИ на каждом этапе, и ИИ станет огромным катализатором и инструментом этого процесса», — заявил генеральный директор Билл Уинтерс.