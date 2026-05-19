Минтранс планирует связать реестр легальных такси с мессенджером «Макс». Пассажиры смогут сфотографировать номер машины и узнать, законно ли работает перевозчик.

Сейчас пассажир садится в такси и не всегда понимает, имеет ли водитель официальное разрешение на работу. В Минтрансе решили дать людям инструмент для проведения такой проверки прямо перед посадкой.

Директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков рассказал, что ведомство планирует объединить реестр такси с мессенджером «Макс». Сделать это хотят уже в этом году.

Как это будет работать. Пассажир фотографирует государственный номер автомобиля через камеру телефона или вручную вводит цифры в приложение. Мессенджер отправляет запрос в реестр и через секунду выдает ответ: легальный перевозчик или нет. Человек получает информацию еще до того, как сесть в машину.

В Минтрансе утверждают, что такая мера повысит безопасность пассажирских перевозок. Данные из реестра сейчас уже получают региональные и федеральные службы, но напрямую граждане к ним доступа не имели. Интеграция с мессенджером эту проблему решит.

Сроки пока ориентировочные. Кисляков сказал, что на этот год они собираются провести соответствующую интеграцию.