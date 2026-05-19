Компания Oppo анонсировала в Китае аксессуар для селфи под названием Bubble Trendy Selfie Screen.

Oppo готовит к выпуску вместе с линейкой смартфонов Reno 16 и планшетом Pad 6 один необычный аксессуар. Это магнитный дисплей для съемки селфи.

Изображение Oppo

Устройство получило название Bubble Trendy Selfie Screen. Оно крепится к тыльной стороне совместимого телефона через магниты. Пользователь сможет снимать себя на основные камеры смартфона, а картинку наблюдать на круглом экране аксессуара.

Изображение Oppo

Радиус беспроводного соединения достигает 10 метров. Производитель также предлагает смену обоев на дисплее — как анимированных, так и статичных. Гаджет можно носить в качестве брелока для сумки. Точный размер устройства Oppo пока не раскрыла. В Китае Bubble Trendy Selfie Screen покажут 25 мая, вместе с серией Oppo Reno 16, планшетом Oppo Pad 6 и наушниками Oppo Enco Air5s.