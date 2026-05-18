Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Китае создали суперкомпьютер LineShine на процессорах Huawei без видеокарт
Китайский Национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне ввел в работу систему LineShine производительностью 1,54 экзафлопса для ИИ-задач. Комплекс использует только процессоры на архитектуре Armv9 без ускорителей Nvidia и других GPU.

Большинство современных ИИ-систем строятся вокруг связки процессоров и графических ускорителей. Китайские инженеры выбрали другую схему и сделали ставку только на центральные процессоры. 

Изображение - ChatGPT

Национальный суперкомпьютерный центр Китая в Шэньчжэне запустил вычислительный комплекс LineShine с производительностью 1,54 экзафлопса при обучении ИИ-моделей. Система работает без графических ускорителей и использует только процессоры LX2 на архитектуре Armv9.

По данным Джона Педди из Jon Peddie Research, чипы LX2 связаны с Huawei, хотя официально разработчика не раскрывают. Каждый процессор включает 304 вычислительных ядра, распределенных по восьми кластерам. Для ускорения вычислений ядра получили расширения Arm SVE и SME, которые предназначены для работы с матрицами и векторными операциями в задачах искусственного интеллекта.

В системе памяти используется комбинация HBM и DDR5. Один процессор оснащается 32 ГБ встроенной HBM-памяти с пропускной способностью до 4 ТБ/с, а также поддерживает до 256 ГБ DDR5. Разработчикам пришлось отдельно настраивать распределение данных между двумя типами памяти, чтобы поддерживать стабильную загрузку вычислительных блоков.

Весь комплекс состоит из 20 480 узлов. Каждый содержит два процессора LX2. В итоге система объединяет 40 960 чипов и более 2,45 миллиона ядер. Для связи между узлами используется сеть LQLink со скоростью 1,6 Тбит/с на узел.

LineShine достиг пиковой производительности 2,16 экзафлопса при обучении модели генеративного сжатия спутниковых изображений с 6,3 млрд параметров. При этом специалисты отмечают, что CPU-системы уступают GPU-кластерам по энергоэффективности, но позволяют Китаю снизить зависимость от американских ускорителей и экосистемы CUDA.

#искусственный интеллект #huawei #ии #hbm #суперкомпьютер #armv9 #lineshine #lx2
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter