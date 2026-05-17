Энтузиасты разработали умные часы LightInk на базе дисплея с электронными чернилами.

Большинство умных часов нужно заряжать каждые несколько дней. Авторы проекта LightInk решили эту проблему иначе — они пожертвовали некоторыми функциями ради автономности.

Изображение: Notebookcheck

Главное отличие LightInk от коммерческих моделей — раздельная конструкция. Солнечная панель здесь не встроена в дисплей, а расположена отдельно и хорошо заметна. Экран выполнен по технологии E-ink: он остается читаемым на ярком солнце и потребляет минимум энергии. Для темноты предусмотрена подсветка.

В часах нет акселерометра — он слишком сильно разряжал бы батарею. При этом разработчики добавили поддержку LoRa для связи на больших расстояниях, а также GPS и динамик. Емкость аккумулятора — 100 мА·ч.





Приложения для смартфона пока нет, поэтому по функциональности LightInk находится где-то на границе между обычными наручными часами и смарт-часами. Купить готовое устройство нельзя — только собрать самому по инструкции. Пользователю нужно заказать печать платы в сервисе, иметь доступ к 3D-принтеру и уметь паять.