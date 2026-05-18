Компания Edifier представила в Китае полноразмерные наушники Auro Ace со встроенным экраном на его чашке.

Производители аудиотехники все чаще добавляют в наушники нестандартные элементы, которые раньше встречались только в аксессуарах или игровых устройствах. Новая модель Edifier делает ставку не только на звук, но и на внешний вид.

Компания Edifier выпустила в Китае беспроводные наушники Edifier Auro Ace стоимостью 279 юаней (эквивалентно ≈₽ 3000 по курсу ЦБ РФ на 17.05.2026). Главной особенностью модели стал встроенный матричный экран на внешней стороне чашки наушника.

Дисплей отображает текст песен, анимацию аудиоспектра и пользовательские изображения. Через фирменное приложение владельцы могут загружать пиксельную графику, текст и другие визуальные элементы. Edifier также добавила несколько готовых тем оформления.

Наушники весят 130 граммов. Конструкция включает скрытое регулируемое оголовье, поворотные крепления и мягкие амбушюры. Модель доступна в черном, серебристом и золотом цветах.

Внутри установлены 32-миллиметровые динамические драйверы и акустическая камера для усиления звучания. Auro Ace поддерживают Bluetooth 6.0 и могут одновременно работать с ноутбуком и смартфоном. Для проводного подключения предусмотрен USB-режим plug-and-play.

Производитель заявляет до 62 часов работы без подзарядки, если отключить экран и установить громкость на 50%. Быстрая зарядка за 15 минут дает около 11 часов воспроизведения. Также модель получила систему шумоподавления для звонков и функцию дистанционного спуска камеры смартфона двойным нажатием кнопки питания.