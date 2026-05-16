Global_Chronicles
Уникальный адаптивный рыхлитель почвы создали в Брянском ГАУ
Команда Брянского ГАУ предложила вариант рыхлителя с пружинным механизмом, который подстраивается под сопротивление почвы. Решение рассчитано на работу на участках с разной плотностью грунта.

При обработке полей техника часто переходит с легкой почвы на тяжелую и обратно, и оператору приходится постоянно менять настройки. Новый узел, предложенный в Брянске, частично решает эту задачу конструктивно. 

Изображение - ChatGPT

Разработчики использовали С‑образную стойку, закрепленную на раме через шарнир, с лапой и крыльями, на концах которых установлены вертикальные ножи для разрезания пласта. К стойке подключили пружину с регулируемым усилием: ее нижнюю часть фиксируют в отверстии стойки, а верхнюю пропускают через кронштейн и помещают в стакан с поршнем, положение которого меняют винтовым механизмом.

Во время движения агрегата по полю пружина по‑разному сжимается на участках с разной плотностью, и лапа либо уходит глубже, либо меньше заглубляется. За счет этого глубина рыхления выравнивается без ручной корректировки при смене типа грунта.

Патент на эту конструкцию зарегистрировал Федеральный институт промышленной собственности. Авторы рассматривают вариант применения разработки как в фермерских хозяйствах, так и на крупных сельхозпредприятиях.

#патент #сельхозтехника #аграрная наука #агропредприятия #брянский гау #вспашка #почвообрабатывающая техника #рыхлитель #фермерские хозяйства
Источник: fips.ru
