К дилерам начали поступать обновленные кроссоверы «Москвич 3». Модель получила другой руль и новый блок управления климатической системой.

Завод «Москвич» продолжает менять оснащение своего самого массового кроссовера. Речь идёт не о новом поколении модели, а о точечных изменениях в салоне и экстерьере.

Telegram-канал «Автопоток» сообщил, что дилеры начали получать «Москвич 3» с новым рулевым колесом. Вместо прежнего четырехспицевого руля теперь устанавливают другой вариант с изменённым дизайном. По данным канала, такой руль могли позаимствовать у китайского кроссовера JAC JS6.

Изменился и блок управления климатической установкой. Раньше водитель использовал сенсорную панель, теперь ее заменили физическими кнопками. Аналогичный блок уже применяется в компактном кроссовере JAC JS3.

В марте кроссовер уже обновляли: тогда ему заменили отделку сидений и задний бампер.

Цены на машины прошлого года выпуска — от ₽1,952 млн до ₽2,175 млн. Автомобили, сошедшие с конвейера в этом году, стоят от ₽2,040 млн до ₽2,280 млн в зависимости от комплектации. Следующим после «Москвича 3» модернизируют семиместный «Москвич 8».

