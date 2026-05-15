Samsung начала заранее уменьшать объёмы выпуска чипов перед возможной забастовкой сотрудников.

Конфликт между Samsung и крупнейшим профсоюзом компании продолжает усиливаться. Теперь ситуация уже затрагивает работу полупроводниковых фабрик.

Изображение: Tom's Hardware

Как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на корейские СМИ, Samsung начала постепенно снижать объемы производства чипов за шесть дней до возможной забастовки. Компания пытается избежать проблем на линиях и сократить риски брака в случае массового отсутствия сотрудников.

Профсоюз собирается провести 18-дневную остановку работы с 21 мая по 7 июня. Переговоры между сторонами недавно сорвались, несмотря на участие государственной комиссии по трудовым спорам.

Главный спор касается бонусов. Работники требуют убрать ограничения на премии и привязать выплаты к прибыли компании. На фоне бума ИИ-чипов сотрудники сравнивают условия Samsung с выплатами в SK hynix, где бонусы оказались заметно выше.

По оценкам профессора университета Сонгюнгван, прямая остановка на 18 дней принесет убытки в 10-17 триллионов вон (эквивалентно сумме до ≈₽ 1,24 триллиона по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026). С учетом простоев до и после забастовки, а восстановление автоматизированных линий после восемнадцатидневной остановки займет еще две-три недели, аналитики JPMorgan называют цифру до 43 триллионов вон (эквивалентно сумме до ≈₽ 2,05 триллиона по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026).

Samsung предложила возобновить переговоры в субботу без предварительных условий. Руководитель профсоюза Чхве Сын Хо ответил отказом. Он готов вернуться за стол переговоров только после 7 июня, когда забастовка закончится. Эксперты TrendForce считают, что забастовка затронет 3-4% мирового рынка оперативной памяти и 2-3% флеш-памяти.