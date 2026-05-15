Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Samsung начала сокращать выпуск чипов перед возможной 18-дневной забастовкой
Samsung начала заранее уменьшать объёмы выпуска чипов перед возможной забастовкой сотрудников.

Конфликт между Samsung и крупнейшим профсоюзом компании продолжает усиливаться. Теперь ситуация уже затрагивает работу полупроводниковых фабрик. 

Изображение: Tom's Hardware

Как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на корейские СМИ, Samsung начала постепенно снижать объемы производства чипов за шесть дней до возможной забастовки. Компания пытается избежать проблем на линиях и сократить риски брака в случае массового отсутствия сотрудников.

Профсоюз собирается провести 18-дневную остановку работы с 21 мая по 7 июня. Переговоры между сторонами недавно сорвались, несмотря на участие государственной комиссии по трудовым спорам.

Главный спор касается бонусов. Работники требуют убрать ограничения на премии и привязать выплаты к прибыли компании. На фоне бума ИИ-чипов сотрудники сравнивают условия Samsung с выплатами в SK hynix, где бонусы оказались заметно выше.

Читаейте: Профсоюз Samsung только готовит 18‑дневную забастовку, а спотовые цены на DDR4 уже выросли на 20%



По оценкам профессора университета Сонгюнгван, прямая остановка на 18 дней принесет убытки в 10-17 триллионов вон (эквивалентно сумме до ≈₽ 1,24 триллиона по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026). С учетом простоев до и после забастовки, а восстановление автоматизированных линий после восемнадцатидневной остановки займет еще две-три недели, аналитики JPMorgan называют цифру до 43 триллионов вон (эквивалентно сумме до ≈₽ 2,05 триллиона по курсу ЦБ РФ на 15.05.2026).

Samsung предложила возобновить переговоры в субботу без предварительных условий. Руководитель профсоюза Чхве Сын Хо ответил отказом. Он готов вернуться за стол переговоров только после 7 июня, когда забастовка закончится. Эксперты TrendForce считают, что забастовка затронет 3-4% мирового рынка оперативной памяти и 2-3% флеш-памяти.

#samsung #чипы #sk hynix #hbm #забастовка #профсоюз
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Смартфоны линейки Nothing Phone (4a) уже поступили в продажу в магазинах DNS
Обнаружен кристалл после ядерных испытаний 1945 года в США, не похожий ни на один известный образец
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
«Каратель: Последнее убийство» лидирует по рейтингу Rotten Tomatoes среди экранизаций героя Marvel
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на видеокартах Radeon RX 7000 и 6000
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
iBall представила саундбар Cinebar 560 мощностью 800 Вт с беспроводным сабвуфером
В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Заслуженный пилот СССР призвал разобраться в сроках и финансировании проекта ЛМС‑901 «Байкал»
На Алтае нашли зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет со следами лечения кариеса
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter