Sony выпустила носимый кондиционер Reon Pocket Pro Plus, который крепится на шее и, по данным компании, охлаждает на 20% эффективнее прошлой модели

Концепция носимых кондиционеров Sony развивается уже несколько лет, и с каждым поколением компания увеличивает мощность и удобство таких устройств. Новый Reon Pocket Pro Plus продолжает эту линейку и предлагает больше охлаждения при меньшем уровне шума.

Изображение: Sony

Sony начала с первой модели Reon Pocket в 2019 году, затем выпустила более мощный вариант Pro, а теперь представила Reon Pocket Pro Plus как самое производительное устройство серии. Конструкция осталась знакомой: гаджет крепится на шее с помощью двух регулируемых «рукавов» и располагается на спине. Пользователь может включать охлаждение или обогрев задней поверхности корпуса в зависимости от погоды.

Отверстие в верхней части выводит теплый воздух через вентилятор, что снижает риск перегрева самого устройства. Sony заявляет, что уменьшила скорость вращения вентилятора, поэтому Reon Pocket Pro Plus остается малозаметным по шуму. По оценке компании, эффективность охлаждения выросла на 20%, что снижает температуру кожи пользователя дополнительно на 2 градуса Цельсия.

В комплект входит пульт дистанционного управления, а часть функций доступна через приложение для смартфона. Модель защищена от брызг воды и пота. В Европе Sony продает Reon Pocket Pro Plus по рекомендованной цене €229 (эквивалентно ≈₽ 20000).