Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Обновление Dell SupportAssist вызывает постоянные «синие экраны» и перезагрузки ПК
После установки свежего обновления Dell SupportAssist Remediation часть ноутбуков Dell столкнулась с регулярными «синими экранами смерти» и циклическими перезагрузками.

Служебные утилиты для диагностики и восстановления обычно ставят на компьютер как средство защиты от сбоев. В случае с некоторыми устройствами Dell вспомогательный пакет SupportAssist сам превратился в источник критических ошибок Windows. 

Изображение: Tom's Hardware  

Проблема затронула пакет Dell SupportAssist Remediation версии 5.5.16.0, распространяемый как обновление примерно с 30 апреля. На разных моделях ноутбуков Dell после его установки система стала уходить в «синий экран смерти» и перезагружаться с интервалом около 30 минут.  

Владельцы устройств, в том числе XPS 15 9530 и Dell Pro Plus 14, начали обсуждать ситуацию на форумах техподдержки и искать причину. При разборе дампов памяти с помощью WinDbg в отчетах фигурирует код ошибки CRITICAL_PROCESS_DIED (0xEF), а в строке с именем процесса указывается DellSupportAssistRemediationService.exe из каталога Program Files\\Dell\\SARemediation\\agent\\. Это навело пользователей на мысль, что именно служба SupportAssist Remediation нарушает работу системы.  

Ранее уже возникали похожие жалобы на этот компонент: тогда причиной также называли постоянные «синие экраны» после обновления служебного ПО. Сейчас единым надежным способом остановить циклы сбоев пользователи называют удаление или полное отключение Dell SupportAssist Remediation на пострадавших компьютерах и ноутбуках.

#ноутбуки #windows #dell #обновление по #синий экран #сбой системы #перезагрузка #supportassist #supportassist remediation
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter