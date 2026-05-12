После установки свежего обновления Dell SupportAssist Remediation часть ноутбуков Dell столкнулась с регулярными «синими экранами смерти» и циклическими перезагрузками.

Служебные утилиты для диагностики и восстановления обычно ставят на компьютер как средство защиты от сбоев. В случае с некоторыми устройствами Dell вспомогательный пакет SupportAssist сам превратился в источник критических ошибок Windows.

Проблема затронула пакет Dell SupportAssist Remediation версии 5.5.16.0, распространяемый как обновление примерно с 30 апреля. На разных моделях ноутбуков Dell после его установки система стала уходить в «синий экран смерти» и перезагружаться с интервалом около 30 минут.

Владельцы устройств, в том числе XPS 15 9530 и Dell Pro Plus 14, начали обсуждать ситуацию на форумах техподдержки и искать причину. При разборе дампов памяти с помощью WinDbg в отчетах фигурирует код ошибки CRITICAL_PROCESS_DIED (0xEF), а в строке с именем процесса указывается DellSupportAssistRemediationService.exe из каталога Program Files\\Dell\\SARemediation\\agent\\. Это навело пользователей на мысль, что именно служба SupportAssist Remediation нарушает работу системы.

Ранее уже возникали похожие жалобы на этот компонент: тогда причиной также называли постоянные «синие экраны» после обновления служебного ПО. Сейчас единым надежным способом остановить циклы сбоев пользователи называют удаление или полное отключение Dell SupportAssist Remediation на пострадавших компьютерах и ноутбуках.