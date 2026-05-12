Global_Chronicles
Lotus анонсировала гибридный суперкар с V8 мощностью свыше 1000 л.с. на 2028 год
Lotus объявила о разработке среднемоторного суперкара с гибридной установкой на базе V8 и совокупной мощностью свыше 1000 лошадиных сил, премьера которого запланирована на 2028 год.

Lotus представила новый флагманский проект и фактически изменила свой план по полной электрификации модельного ряда к 2028 году. Вместо этого марка собирается параллельно развивать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, гибриды и электромобили. 

Официальное тизерное изображение. Источник: Lotus

Новый суперкар пока проходит под внутренним обозначением Type 135 и получит среднемоторную компоновку с восьмицилиндровым двигателем и гибридной надстройкой. Совокупная мощность установки должна превысить 1000 лошадиных сил, что сделает машину одной из самых мощных серийных моделей Lotus. По данным компании, силовой агрегат ориентируют на стандартный гибридный режим без подзарядки от сети, чтобы снизить массу.  

Дизайн автомобиля разработают в центре Lotus в Ковентри с опорой на концепт Theory 1 и отдельные черты классической модели Esprit. Производство планируют наладить в Европе, вероятнее всего на предприятии Lotus в Хетеле, где уже собирают Emira и Evija.

Концепт электрического суперкара Theory 1. Источник: Autohome

Одновременно Lotus официально подтверждает отказ от ранее заявленной цели сделать модельный ряд полностью электрическим к 2028 году. Вместо этого компания говорит о многовариантном подходе, в котором сохранит как традиционные силовые установки, так и гибридные и электрические решения.

#электромобили #стратегия #двс #lotus #v8 #evija #emira #hev #type 135 #гибридный суперкар
Источник: carnewschina.com
