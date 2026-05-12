Global_Chronicles
Playground Games вычислит источник утечки Forza Horizon 6 по уникальным меткам в копии игры
Разработчики Forza Horizon 6 подтвердили, что слитая в сеть версия игры попала к хакерам не из-за ошибки Steam. Источником утечки стал рецензент, инфлюенсер или инсайдер, получивший доступ к сборке до официального выхода.

За неделю до запланированного релиза в интернете появилась незашифрованная сборка Forza Horizon 6 объемом 155 гигабайт. Пользователи Reddit и специализированных форумов сообщили, что файлы содержат тысячи ассетов и, по сути, дают полный доступ к игре.

Изображение: TweakTown 

Playground Games провела собственное расследование. Версия о том, что сборку случайно загрузил в открытый доступ сотрудник Steam, не подтвердилась. В компании заявляют: игра попала в сеть из рук рецензента, инфлюенсера или инсайдера.

У разработчиков есть способы вычислить источник. Ранние копии для обозревателей обычно содержат уникальные идентификаторы. Это может быть адрес электронной почты или номер, который всплывает поверх геймплея, либо метка, вшитая в сами файлы. Playground Games сможет не только найти виновного, но и внести его в черный список.

Читайте: Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6


Случай ставит серьезные вопросы о безопасности невыпущенных игр. Пока непонятно, повлияет ли слив на планы выпуска и долгосрочный успех Forza Horizon 6, но сейчас разработчики сосредоточены на том, чтобы официальный запуск оказал такое же значительное влияние, как и планировалось.

#steam #взлом #playground games #утечка данных #ранний доступ #forza horizon 6 #пк‑версия #утечка игры
Источник: tweaktown.com
