Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
DFRobot представила гибкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K и 450 нит яркости
Показан гибкий AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2,4K и яркостью до 450 нит. Панель рассчитана на использование в складных устройствах и мобильной электронике нового поколения.

Гибкий AMOLED-дисплей от DFRobot имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2,4K. Панель предназначена для применения в складных смартфонах и других устройствах, где требуется сочетание компактности и высокой четкости изображения.

Скриншот из видео Panox Display

Разрешение 2,4K обеспечивает более детализированную картинку по сравнению с экранами Full HD-класса, особенно на небольших диагоналях. Это делает панель подходящей для задач, связанных с отображением мелких элементов интерфейса, текста и мультимедиа. Максимальная яркость дисплея достигает 450 нит. Такой уровень позволяет комфортно использовать устройство в помещении и при умеренном внешнем освещении.

Отдельное внимание уделено гибкости конструкции. Панель сохраняет работоспособность при изгибе, что позволяет интегрировать ее в устройства со складным форм-фактором без ухудшения качества изображения. Разработка ориентирована на мобильные устройства следующего поколения, где гибкие экраны становятся основой конструкции, а не дополнительным элементом дизайна.

#складные смартфоны #amoled #гибкий дисплей #oled-панель #2.4k #450 нит
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter