Гибкий AMOLED-дисплей от DFRobot имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2,4K. Панель предназначена для применения в складных смартфонах и других устройствах, где требуется сочетание компактности и высокой четкости изображения.

Скриншот из видео Panox Display

Разрешение 2,4K обеспечивает более детализированную картинку по сравнению с экранами Full HD-класса, особенно на небольших диагоналях. Это делает панель подходящей для задач, связанных с отображением мелких элементов интерфейса, текста и мультимедиа. Максимальная яркость дисплея достигает 450 нит. Такой уровень позволяет комфортно использовать устройство в помещении и при умеренном внешнем освещении.

Отдельное внимание уделено гибкости конструкции. Панель сохраняет работоспособность при изгибе, что позволяет интегрировать ее в устройства со складным форм-фактором без ухудшения качества изображения. Разработка ориентирована на мобильные устройства следующего поколения, где гибкие экраны становятся основой конструкции, а не дополнительным элементом дизайна.