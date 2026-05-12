Global_Chronicles
ASUS выпустила сенсорный монитор ROG Strix XG129C с экраном 12,3 дюйма для игровых ПК
ASUS раскрыла международную цену дополнительного монитора ROG Strix XG129C. Компактный сенсорный дисплей предназначен для системного мониторинга, стриминга и управления приложениями рядом с основным экраном.

Производители игровых аксессуаров начали активнее продвигать компактные дополнительные дисплеи для ПК. Такие экраны используют для вывода статистики системы, чатов, панелей управления и вспомогательных окон во время игр или стриминга. ASUS представила ROG Strix XG129C — дополнительный монитор с сенсорным экраном и соотношением сторон 24:9. Устройство получило 12,3-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920 × 720 пикселей и частотой обновления 75 Гц.

Изображение: Asus

В Великобритании монитор появился по цене £180,05 без НДС (эквивалентно ≈₽ 18230), а в Австралии устройство оценили примерно в 300 австралийских долларов. Монитор поддерживает до десяти одновременных касаний и рассчитан на использование рядом с основным дисплеем.

Изображение: Asus

ASUS предлагает применять XG129C для системного мониторинга, управления приложениями, отображения чатов и работы со стриминговыми сервисами. В комплект входит годовая подписка AIDA64 Extreme с фирменными панелями ROG SensorPanel для вывода температуры, загрузки компонентов и других параметров ПК.

Изображение: Asus

Монитор охватывает 125% цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3. Для подключения предусмотрены HDMI 1.2 и два порта USB-C, один из которых поддерживает питание до 20 Вт. ROG Strix XG129C также получил встроенную складную подставку для установки на столе.

#asus #игровые мониторы #ips #aida64 #сенсорный экран #rog strix xg129c
Источник: notebookcheck.net
