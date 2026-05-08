Генеральный директор Take‑Two Штраус Зельник признал, что «глубоко разочарован» затянувшейся паузой в развитии серии BioShock и годами, которые ушли на неудачные творческие направления.

Предыдущая крупная игра серии, BioShock Infinite, вышла почти 13 лет назад, и с тех пор поклонники ждут ясности по её продолжению. Теперь руководство издателя впервые открыто рассказывает, почему новый BioShock так долго не продвигается к релизу.

Скриншот из игры Bioshock Infinite, запущенной на ПК/Notebookcheck

В интервью генеральный директор Take‑Two Штраус Зельник заявил, что его «глубоко разочаровала» текущая ситуация вокруг четвертой части BioShock. Он объяснил, что команда долго искала «правильную творческую опору» и, по сути, потратила значительные ресурсы на концепции, которые в итоге признали тупиковыми. По словам Зельника, компания оглядывается на эти годы как на период, когда было «потрачено много времени и денег» без нужного результата.

Разработку нового BioShock ведет студия Cloud Chamber, созданная 2K Games специально под этот проект. Летом прошлого года, по данным Bloomberg, игра не прошла внутреннюю проверку: руководству не понравилось направление сюжета. После этого в Cloud Chamber сократили около 80 сотрудников, а часть управленческой команды, включая директора, перевели на другие позиции. Руководство проектом поручили Роду Фергюссону, который ранее работал продюсером над BioShock Infinite. Деталей о новой концепции игры сейчас не сообщают, но Take‑Two подчеркивает, что продолжение по‑прежнему находится в активной разработке.