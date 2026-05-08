Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Глава Take‑Two «глубоко разочарован» задержкой BioShock 4: годы ушли на «творческие тупики»
Генеральный директор Take‑Two Штраус Зельник признал, что «глубоко разочарован» затянувшейся паузой в развитии серии BioShock и годами, которые ушли на неудачные творческие направления.

Предыдущая крупная игра серии, BioShock Infinite, вышла почти 13 лет назад, и с тех пор поклонники ждут ясности по её продолжению. Теперь руководство издателя впервые открыто рассказывает, почему новый BioShock так долго не продвигается к релизу.   

 

Скриншот из игры Bioshock Infinite, запущенной на ПК/Notebookcheck

В интервью генеральный директор Take‑Two Штраус Зельник заявил, что его «глубоко разочаровала» текущая ситуация вокруг четвертой части BioShock. Он объяснил, что команда долго искала «правильную творческую опору» и, по сути, потратила значительные ресурсы на концепции, которые в итоге признали тупиковыми. По словам Зельника, компания оглядывается на эти годы как на период, когда было «потрачено много времени и денег» без нужного результата.   

Читайте: В аналитической записке для инвесторов Омар Дессуки из Bank of America предложил Take-Two поставить на GTA 6 цену в $80, а не $70, которые многие ожидали увидеть как базовый вариант.


Разработку нового BioShock ведет студия Cloud Chamber, созданная 2K Games специально под этот проект. Летом прошлого года, по данным Bloomberg, игра не прошла внутреннюю проверку: руководству не понравилось направление сюжета. После этого в Cloud Chamber сократили около 80 сотрудников, а часть управленческой команды, включая директора, перевели на другие позиции. Руководство проектом поручили Роду Фергюссону, который ранее работал продюсером над BioShock Infinite. Деталей о новой концепции игры сейчас не сообщают, но Take‑Two подчеркивает, что продолжение по‑прежнему находится в активной разработке.

Читайте: Рост цен на память и консоли может сделать «входной билет» геймерам в GTA 6 по цене в $1000

#2k games #bioshock 4 #штраус зельник #take‑two #задержка релиза
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter