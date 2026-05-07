19 муниципалитетов в США приостановили выдачу разрешений на строительство новых центров обработки данных после конфликта вокруг проекта Stargate в штате Мичиган, который одобрили вопреки решению местного совета.

Проект Stargate вызвал споры из‑за масштаба энергопотребления и конфликта между застройщиком и местным сообществом. На его фоне тема регулирования инфраструктуры для ИИ вышла на уровень не только города, но и штата.

Изображение - ChatGPT

Дата-центр Stargate стоимостью около $16 млрд строят в США для нужд OpenAI и Oracle, расчетное энергопотребление объекта составляет примерно 1,4 ГВт. Местный совет в прошлом году проголосовал против изменения зонирования (четыре голоса против одного), но девелопер подал в суд почти сразу после голосования, обвинив власти в «исключающем» зонировании. Спустя несколько недель стороны заключили соглашение, и проект все-таки одобрили. Жителям округа в итоге пообещали пакет компенсаций примерно на $14 млн, включая поддержку пожарной службы, программы сохранения сельхозземель и экологические ограничения.

Такая развязка спровоцировала реакцию по всему региону. По сведениям издания Bridge Michigan, минимум 19 муниципалитетов в Мичигане уже приняли решения о временной приостановке одобрения новых дата‑центров. В нескольких округах обсуждают отдельные резолюции с дополнительными требованиями к таким объектам, а в законодательном собрании рассматривают двухпартийные инициативы по ужесточению правил для новых центров обработки данных. Отдельные коммунальные структуры также заявляют, что не готовы брать на себя нагрузку еще одного крупного объекта с высоким энергопотреблением и потребностью в инфраструктуре.