Global_Chronicles
Завышенные обещания по Siri обошлись Apple в $250 миллионов
Apple выплатила $250 миллионов по коллективному иску за ложную рекламу Siri с искусственным интеллектом, обещанного на WWDC 2024, но так и не выпущенного.

На конференции WWDC 2024 Apple подробно рассказывала о новой Siri. Голосовой помощник должен был выполнять контекстные задачи, понимать содержимое экрана и использовать личные данные. Прошло два года. Ни одной из этих функций пользователи не получили. 

Группа покупателей подала коллективный иск против Apple. Истцы обвинили компанию в ложной рекламной кампании. Apple преувеличивала возможности искусственного интеллекта Siri и подталкивала людей к покупке iPhone 16 под ложными предлогами.

К марту 2025 года Apple приостановила маркетинговую кампанию, а выпуск новых функций отложила. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания планировала выпустить обещанные возможности в обновлении iOS 26.4 в феврале 2026 года. Этого тоже не случилось. Функции до сих пор находятся в разработке. Apple продолжает работать над новым чат-ботом Siri на базе модифицированной версии Google Gemini.

Чтобы закрыть иск, Apple согласилась выплатить $250 миллионов компенсации. Компания пошла на урегулирование, не дожидаясь суда.

Источник: wccftech.com
